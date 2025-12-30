Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

Ποινή 25 ημερών επιβλήθηκε στον φαντάρο, Μάνο Παπαγεωργίου, ενώ αποπέμφθηκε και από τις Ειδικές Δυνάμεις, επείδη απηύθυνε λόγο στη συγκέντρωση των συνδικάτων, που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα στις 16 Δεκεμβρίου.

«Υπηρετώ τη στρατιωτική μου θητεία στο 4ο ΕΤΕΘ στη Σάμο. Υπηρετώ τη στρατιωτική μου θητεία, με σκοπό να υπερασπιστώ τα σύνορα της χώρας μου, όπως και η πλειοψηφία των συναδέλφων μου, και όχι τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ ή τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης που μας μπλέκει κάθε μέρα πιο βαθιά στους πολέμους

«Θέλω να διαμαρτυρηθώ για την τιμωρία μου με 25 μέρες φυλακή και με αποπομπή από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή εξέφρασα, όπως έχω κάθε δικαίωμα, την αντίθεσή μου στον κρατικό προϋπολογισμό του πολέμου και της φτώχειας, των πολεμικών εξοπλισμών του ΝΑΤΟ που πληρώνουμε με δισεκατομμύρια από τις τσέπες μας, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι δαπάνες για όλες τις ανάγκες του λαού σε Υγεία, Παιδεία και εργασιακά δικαιώματα. Τιμωρούμαι επειδή στήριξα τον δίκαιο αγώνα των αγροτών στα μπλόκα, επειδή είπα ότι οι φαντάροι δεν θα γίνουν κρέας για τα κανόνια των ιμπεριαλιστών του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.

«Η παραπάνω στάση ήταν έντιμη και ειλικρινής ως προς την αξιοπρέπειά μου, ως εργαζόμενος σε σούπερ μάρκετ πριν τη θητεία μου, απέναντι στην οικογένειά μου που επιβαρύνεται το οικονομικό βάρος της θητείας μου και όλο τον εργαζόμενο λαό που αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα κάθε μέρα από το πρωί έως το βράδυ. Αλλωστε, αυτοί είναι που με τον κόπο τους κρατάνε τον τόπο όρθιο. Κανείς μας μέσα στα στρατόπεδα δεν μπορεί να παραβλέψει πως την ίδια στιγμή που δεν βγάζουμε τον μήνα, βλέπουμε κάθε χρόνο το κράτος και τις κυβερνήσεις να μπουκώνουν με δισεκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες μας και φοροαπαλλαγές τους βιομήχανους του πολέμου, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες».

Αλλωστε οι νόμοι και οι κανονισμοί που έχουν φτάσει τη ζωή του λαού σε αυτό το άσχημο επίπεδο, είναι της ίδιας κοπής με αυτούς που τιμώρησαν κι εμένα. Είναι οι ίδιες πολιτικές αποφάσεις που βγάζουν δίκαια στον δρόμο χιλιάδες υπαξιωματικούς και αξιωματικούς που διαδηλώνουν ένστολοι για αξιοπρεπή ζωή μακριά από τους πολέμους»αναφέρει χαρακτηριστικά σε επιστολή του, που δημοσιεύεται στον «Ριζοσπάστη».

Τι προβλέπει το Σύνταγμα

Το Σύνταγμα απαγορεύει τη συμμετοχή υπηρετούντων στο στράτευμα είτε αυτοί είναι στρατιωτικοί είτε είναι οπλίτες, ώστε να διατηρείται η ουδετερότητα των ενόπλων δυνάμεων.

ΣΥΡΙΖΑ: Δημοκρατική πρόκληση η αποπομπή του από τις Ειδικές Δυνάμεις

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοινωση του καταδίκασε την αποποπμπή του Μάνου Παπαγεωργίου από τις Ειδικές Δυνάμεις, κάνοντας λόγο για δημοκρατική πρόκληση. «Η δημόσια καταγγελία οπλίτη ότι τιμωρήθηκε με 25 ημέρες φυλάκιση και αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή παρέστη σε διαδήλωση συνδικάτων και εξέφρασε τη συμπαράστασή του, συνιστά κατάφωρη δημοκρατική πρόκληση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Σε μια ευρωπαϊκή χώρα μετά τον Διαφωτισμό θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο ότι τα θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα, η ελευθερία της έκφρασης και η πολιτική άποψη δεν αναστέλλονται με το που ένας πολίτης φορά στολή. Ο στρατός δεν μπορεί να λειτουργεί ως ζώνη εξαίρεσης από το κράτος δικαίου, ούτε ως μηχανισμός πειθαρχικής καταστολής κοινωνικών και πολιτικών φρονημάτων», συμπληρώνει.

Κλείνοντας ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για άγχος νομιμοποίησης των επιλογών της κυβέρνησης και ζητά να ανακληθεί η απόφαση. «Το γεγονός ότι η στρατιωτική ιεραρχία καταφεύγει το 2025 σε αυταρχικές μεθόδους προγραφής οπλιτών, προκειμένου να τιμωρήσει έναν στρατιώτη επειδή κατήγγειλε δημόσια τον πολεμοκάπηλο και αντιλαϊκό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το βαρύ τίμημα που καλούνται να πληρώσουν οι λαοί στο πλαίσιο της νέας πολεμικής υστερίας, αποκαλύπτει το άγχος της κυβέρνησης και το έλλειμμα κοινωνικής νομιμοποίησης των επιλογών της. Ντροπή στους κ. Δένδια και κ. Μητσοτάκη που εμφανίζονται ως φιλελεύθεροι. Η τιμωρία του οπλίτη πρέπει να ανακληθεί άμεσα».

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι βαθιά γελασμένη, αν νομίζει ότι θα τρομοκρατήσει τους στρατευμένους νέους

Να ανακληθεί η απόφαση ζητά και το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για απόπειρα να τρομοκρατηθούν οι στρατευμένοι. «Η ποινή των 25 ημερών φυλακής που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, ο οποίος υπηρετεί στο 4ο ΕΤΕΘ στη Σάμο, επειδή χαιρέτησε στη μεγάλη συγκέντρωση των εργατικών σωματείων στο Σύνταγμα ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό της φτώχειας και του πολέμου, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στους αγωνιζόμενους αγρότες, αποτελεί κλιμάκωση της καταστολής απέναντι στον ίδιο τον μεγαλειώδη αγώνα των αγροτών, των εργαζομένων και όλου του λαού».

«Η επιδίωξη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να τρομοκρατήσουν και να φοβίσουν τους νέους στρατευμένους οι οποίοι στέκονται στο πλάι των αγωνιζόμενων αγροτών, των εργαζομένων, των φοιτητών, των οικογενειών τους πρέπει να καταδικαστεί από όλο το λαό. Όλοι οι μαζικοί φορείς των αγροτών, των εργαζομένων, των φοιτητών και όλου του λαού χρειάζεται να στηρίξουν με κάθε τρόπο τους φαντάρους που αγωνίζονται με το κεφάλι ψηλά. Να μην επιτρέψουν να τρομοκρατούν τα παιδιά του λαού που αγωνίζονται μέσα στα στρατόπεδα», συμπληρώνει.

Το ΚΚΕ τονίζει ότι η κυβέρνηση είναι βαθιά γελασμένη «αν νομίζει πως με τις μεθόδους που ακολουθεί, και με τους χουντικής προέλευσης στρατιωτικούς κανονισμούς και τους δικούς της νόμους, θα καταφέρει να φοβίσει τους στρατευμένους νέους ώστε να σταματήσουν να διεκδικούν και να αγωνίζονται και την περίοδο της στρατιωτικής τους θητείας. Εδώ και τώρα να ακυρωθεί κάθε ποινή, μεταβολή ή μετάθεση στρατευμένου ο οποίος στέκεται στο πλάι του αγωνιζόμενου λαού. Ο στρατιώτης Μ. Παπαγεωργίου να παραμείνει στη μονάδα όπου υπηρετεί».

«Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του συστήματος που για τα κέρδη των λίγων δεν υπολογίζει τις ανάγκες και τις ζωές των πολλών είναι που βγάζει τους βιοπαλαιστές αγρότες στα μπλόκα, όπως και τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς στον αγώνα ενάντια στο κατάπτυστο πολεμικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.Η κυβέρνηση και το Υπουργείο της αντί να στρέφεται ενάντια στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, να ικανοποιήσει τις διεκδικήσεις τους και όχι να τους στέλνει σε “ειρηνευτικές αποστολές” των μακελάρηδων στη Γάζα και να μπουκώνει με δισεκατομμύρια και φοροαπαλλαγές τους βιομηχάνους του πολέμου», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης

Βορίζια: Σοκάρει η πραγματογνωμοσύνη στο αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη – Συνολικά 17 σφαίρες από πιστόλια και καλάσνικοφ

Κάπα Research: Εφιάλτης το σούπερ μάρκετ – Προβληματισμός για AI και στεγαστική κρίση- Απαξίωση του πολιτικού συστήματος

Η Παπακώστα τα… άκουσε στα Τρίκαλα από τους αγρότες για το «τραμπούκους» του πρωθυπουργού -Πέταξαν σανό στα γραφεία της