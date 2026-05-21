21.05.2026 11:31

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί μπιφτέκι κοτόπουλο – Βρέθηκε σαλμονέλα (photo)

credit: Pixabay

Σε δειγματοληψία κατεψυγμένου παρασκευάσματος κρέατος προέβη ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κατά τη διενέργεια ελέγχων.

Πρόκειται για το προϊόν με στοιχεία: «ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ» με ημερομηνία ανάλωσης 16/02/2027 και ημερομηνία παραγωγής / κατάψυξης 24/10/2025 που παράγεται από την εταιρεία «Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε. – Κοτόπουλα Καραγιαννάκη Χαλκιδικής».

Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων στο εργαστήριο του Τμήματος Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Καβάλας της Δ/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Γιώργος Λιανός για Σταύρο Φλώρο: Είναι ξεκάθαρα νικητής της ζωής, ένας πραγματικός Survivor

Επίθεση του ΠΑΣΟΚ στη κυβέρνηση για τα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία – «Ο Δένδιας άδειασε τον πρωθυπουργό»

Σε δημοπρασία το φλάουτο από το θρυλικό τραγούδι των Beatles «The Fool On The Hill»

«Δεν κλείνει ο Ξενώνας εξαρτημένων»: Η απάντηση του δήμου Αθήνας στον Κώστα Μπακογιάννη

Η P!nk έφτιαξε ένα οινοποιείο και το κράτησε για χρόνια κρυφό

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

Με Κραουνάκη στο Θησείο ο Αλέξης, η Καρυστιανού, το Ολύμπιον και ο Ηλιόπουλος, το «δώρο» Χριστοδουλάκη σε Τσίπρα και ο «στρατηγός» Δένδιας

Κινητό στο αυτοκίνητο: Εάν το έχω σε βάση και το χρησιμοποιώ κινδυνεύω με πρόστιμο;

