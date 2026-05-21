Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μεγάλη επιχείρηση διεξάγει η αστυνομία, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, στο πλαίσιο των ερευνών για ναρκωτικά, όπλα και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η επιχείρηση της ΕΛΑΣ διεξάγεται ταυτόχρονα σε Ηράκλειο, Ζωνιανά, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο και μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 15 συλλήψεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση στην οποία συμμετείχαν μέλη από τέσσερις οικογένειες με τους αστυνομικούς να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 20 έρευνες σε σπίτια.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η επιχείρηση ξεκίνησε στο πλαίσιο των ερευνών για διακίνηση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης στην Κρήτη, ενώ στοιχεία προέκυψαν και από καταγραφές διαλόγων στο πλαίσιο της διερεύνησης των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, σε τουλάχιστον έναν από τους διαλόγους έχει καταγραφεί κάτοικος των Ζωνιανών να ψάχνει να βρει ζώα ενόψει ελέγχου για όσα είχε δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, βρέθηκαν τσουβάλια με χιλιάδες ενώτια (οι ειδικές σημάνσεις σαν σκουλαρίκια που τοποθετούνται στα αυτιά ζώων όπως αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι για την ιχνηλασιμότητα και την καταγραφή τους) τα οποία χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης για να περνάνε τα ίδια ζώα περισσότερες από μια φορές στα συστήματα.

Στα μέχρι στιγμής ευρήματα περιλαμβάνονται 30 τραπεζικοί λογαριασμοί καθώς και μετρητά αλλά και ένα μηχάνημα καταμέτρησης τραπεζογραμματίων, όπως αυτά που έχουν οι τράπεζες, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή ενός βοσκού.

Αστυνομικές πηγές μεταφέρουν, επίσης, ότι τα μέλη της μιας από τις τέσσερις οικογένειες είχαν περιφερειακό ρόλο στην υπόθεση με τον αστυνομικό Στάθη Λαζαρίδη, που τραυματίστηκε βαρύτατα σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ το 2007, αφήνοντας την τελευταία του πνοή οχτώ χρόνια αργότερα.

Ζωνιανά: Προπηλακισμοί και πετροπόλεμος στη θέα των πάνοπλων αστυνομικών

Στα Ζωνιανά οι περισσότεροι ακόμα ήταν στα κρεβάτια τους όταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από Ηράκλειο και Ρέθυμνο κατέφθασαν στο ορεινό κεφαλοχώρι προκειμένου να γίνει στοχευμένη έρευνα στην κατοικία ζευγαριού με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα προέκυψαν από τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις για τις εγκληματικές ομάδες με τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Διμοιρίες από Ηράκλειο και Ρέθυμνο παρατάχθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκόψουν κάθε πρόσβαση προς το ελεγχόμενο σπίτι που βρίσκεται κοντά στο γήπεδο των Ζωνιανών.

Την έφοδο ανέλαβαν στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου και Ρεθύμνου αλλά και αστυνομικοί των ΤΑΕ Μυλοποτάμου και Ρεθύμνου.

Ο 43χρονος σύζυγος απουσίαζε από το σπίτι, όμως αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη της 35χρονης συζύγου που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι ενώ η πολυτελής κατοικία ήταν “ζωσμένη” από πάνοπλους αστυνομικούς, κάποιοι κάτοικοι, πιθανότατα μέσα σε αυτούς και συγγενείς της ελεγχόμενης οικογένειας, ξεσηκώθηκαν.

Αστυνομικοί πήραν την 35χρονη μητέρα, με γυναίκες της οικογένειας να ξεσπούν και να βρίζουν.

