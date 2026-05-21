Η Μεσόγειος θεωρείται συχνά θάλασσα χαμηλού κινδύνου για τσουνάμι. Ωστόσο, καταστροφικά κύματα έχουν ήδη πλήξει τις ακτές της και μπορούν να το κάνουν ξανά.

Η UNESCO έχει προειδοποιήσει ότι, βάσει στατιστικών στοιχείων, υπάρχει 100% πιθανότητα να σημειωθεί τσουνάμι ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου στη Μεσόγειο μέσα στα επόμενα 30 χρόνια. Το γεγονός αυτό καθιστά την προετοιμασία των παράκτιων περιοχών κρίσιμη, ιδιαίτερα σε μια θάλασσα όπου οι αποστάσεις είναι μικρές και ο χρόνος προειδοποίησης μπορεί να είναι εξαιρετικά περιορισμένος.

Σε ορισμένα σενάρια, τα πρώτα κύματα θα μπορούσαν να φτάσουν στην ακτή σε λιγότερο από δέκα λεπτά, ιδίως αν προκληθούν από υποθαλάσσια κατολίσθηση ή σεισμό κοντά στην ακτή, όπως στη Θάλασσα της Λιγουρίας, μεταξύ Κορσικής και Ιταλίας.

Τσουνάμι που θα προκληθεί πιο μακριά, για παράδειγμα στα ανοιχτά της βόρειας ακτής της Αφρικής, θα μπορούσε να φτάσει στη Γαλλική Ριβιέρα σε λιγότερο από 90 λεπτά.

Τι έχει δείξει η ιστορία

Στη συλλογική αντίληψη, τα τσουνάμι συνδέονται κυρίως με τον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό. Ωστόσο, μετά τον Ειρηνικό, η μεσογειακή λεκάνη έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ιστορικά καταγεγραμμένων τσουνάμι.

η Γαλλική Ριβιέρα έχει ήδη επηρεαστεί από τέτοια φαινόμενα.

Στις 16 Οκτωβρίου 1979, στη Νίκαια, υποθαλάσσια κατάρρευση σε τμήμα εργοταξίου του νέου εμπορικού λιμανιού προκάλεσε τσουνάμι. Το φαινόμενο προκάλεσε οκτώ θανάτους και σημαντικές ζημιές σε Αντίμπ, Κάννες και Νίκαια.

Στις 23 Φεβρουαρίου 1887, σεισμός στη Θάλασσα της Λιγουρίας, μεγέθους 6,5 έως 6,8 Ρίχτερ, προκάλεσε ξαφνική υποχώρηση της θάλασσας στην Αντίμπ και στις Κάννες, πριν από την άφιξη κύματος σχεδόν δύο μέτρων.

Στις 21 Μαΐου 2003, ο σεισμός στην Μπουμέρντες της Αλγερίας προκάλεσε μεταβολές στη στάθμη της θάλασσας, ισχυρά ρεύματα και ζημιές σε σκάφη σε μαρίνες της γαλλικής μεσογειακής ακτής. Οι επιπτώσεις παρατηρήθηκαν στη Γαλλική Ριβιέρα περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο μετά τον σεισμό.

Η Γαλλική Ριβιέρα ως χαρακτηριστική περίπτωση

Όπως επισημαίνει άρθρο που δημοσιεύτηκε στο The Conversation, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη Νίκαια και τη Γαλλική Ριβιέρα, όπου η απειλή θεωρείται σοβαρή λόγω πυκνής αστικοποίησης, υψηλής τουριστικής κίνησης και πολυσύχναστων παραλιών.

Η Γαλλία διαθέτει από το 2012 εθνικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι, σε συνεργασία με το διεθνές σύστημα που συντονίζει η UNESCO στη Μεσόγειο. Ωστόσο, το σύστημα αυτό δεν επαρκεί πάντα για τοπικά τσουνάμι ή για φαινόμενα που προκαλούνται από υποθαλάσσιες κατολισθήσεις.

Στη Νίκαια και την Κυανή Ακτή έχουν αναπτυχθεί σχέδια εκκένωσης με διαδρομές πεζής μετακίνησης, σημεία καταφυγής και χάρτες. Σχεδόν εκατό σημεία καταφυγής έχουν ενταχθεί σε επιχειρησιακά σχέδια, ενώ οι πρωτοβουλίες αυτές συνδέονται με το πρόγραμμα της UNESCO «Tsunami Ready», διότι, όπως επισημαίνεται, όταν ένα κύμα μπορεί να φτάσει μέσα σε λίγα λεπτά, η προετοιμασία και η άμεση εκκένωση μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

