ΕΛΛΑΔΑ

05.01.2026 23:04

Πάνω από 40.000 παραβάσεις του ΚΟΚ την εορταστική περίοδο – Ποιο παράπτωμα σημείωσε ρεκόρ, πόσοι “πιάστηκαν” στη ΛΕΑ

05.01.2026 23:04
alkotest-new

Εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.

Ειδικότερα, το διάστημα από 19 Δεκεμβρίου 2025 έως και 1 Ιανουαρίου 2026, διενεργήθηκαν 189.035 έλεγχοι οχημάτων, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 40.246 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μάλιστα, η πλειονότητα των παραβάσεων συνδέονται άμεσα με ανθρώπινες συμπεριφορές που αυξάνουν δραστικά την πιθανότητα πρόκλησης σοβαρών ή θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, όπως η υπερβολική ταχύτητα (κατέχει το ρεκόρ), η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και η μη χρήση βασικών μέσων παθητικής ασφάλειας (κράνος – ζώνη).

Αναλυτικότερα, βεβαιώθηκαν:

  • 6.544 για υπερβολική ταχύτητα,
  • 1.268 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,
  • 988 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
  • 832 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
  • 830 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,
  • 584 για παραβάσεις ΚΤΕΟ,
  • 319 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
  • 289 για χρήση κινητών τηλεφώνων,
  • 271 για αντικανονικούς ελιγμούς,
  • 218 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα,
  • 178 για αντικανονικό προσπέρασμα,
  • 114 για φθαρμένα ελαστικά,
  • 45 περιπτώσεις παραβίασης προτεραιότητας,
  • 27 περιπτώσεις για μη χρήση παιδικών καθισμάτων,
  • 10 για κίνηση στην αριστερή λωρίδα,
  • 2 για αντικανονική Κίνηση σε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και
  • 27.727 λοιπές παραβάσεις.

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έλεγχοι της Τροχαίας

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, τη στοχευμένη παρουσία συνεργείων της Τροχαίας σε σημεία αυξημένης κυκλοφορίας και τη διαχείριση των μετακινήσεων κατά τις ημέρες των εορτών.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν αποτελεί τυπική υποχρέωση, αλλά ουσιαστική πράξη σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή. Η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά είναι καθοριστικός παράγοντας για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των συνεπειών τους.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την προστασία της ζωής και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ, σε σοβαρή κατάσταση ο τραυματίας

Οι «Ροζ Πάνθηρες» πίσω από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική – Στα 580.000 ευρώ η αξία των κλοπιμαίων

Βόλος: Στιγμές τρόμου για 21χρονη που πήγαινε στη δουλειά της – Την ακολούθησε 60χρονος και της επιτέθηκε σεξουαλικά

