search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 23:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.12.2025 21:10

Βόλος: Εκτός κινδύνου το τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα

30.12.2025 21:10
paidi-nosokomeio-eksot

Ευχάριστα είναι τα νέα για το τρίχρονο κοριτσάκι από τον Βόλο που διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα, έπειτα από επιπλοκές που εμφάνισε ενώ νοσούσε με γρίπη

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το κοριτσάκι, που είχε μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας που διαθέτει ΜΕΘ Παίδων, δεν χρειάστηκε τελικά να νοσηλευτεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε

Κατά τον ίδιο, το κοριτσάκι νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου, ενώ οι διαγνωστικές του εξετάσεις είναι καλές.

Σε έξαρση γρίπη και ιογενείς λοιμώξεις

Όπως είχε γίνει γνωστό, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων το παιδί παρουσίασε υψηλό πυρετό έως 39°C, με την κατάστασή του να επιδεινώνεται σταδιακά και να κάνει έμετους.

Οι γονείς του μετέφεραν το κοριτσάκι στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου εισήχθη άμεσα στην παιδιατρική κλινική και υπεβλήθη σε πλήρη σειρά εξετάσεων. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του παιδιού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. 

Ο κ. Γιαννάκος απένειμε τα εύσημα στο ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων του Βόλου και του Πανεπιστημιακού της Λάρισας, ενώ συστήνει στους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί με τη γρίπη και άλλες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού που είναι σε έξαρση αυτή την εποχή.

Διαβάστε επίσης:

Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2026 στα διόδια της Εγνατίας Οδού – Αναλυτικά οι νέες τιμές

Χειροπέδες σε «οικιακή βοηθό» που ξάφριζε άτομα με αναπηρία – Πώς δρούσε

Ρεβεγιόν στα μπλόκα και «ανάσα» στους εκδρομείς με το βλέμμα στην κλιμάκωση – Οι απειλές για κυρώσεις και οι… «πρόθυμοι» κομήτες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Το 2026, μαζί με τον εθελοντισμό, να υπάρξει πραγματική πρόοδος στις κοινωνικές δομές της Ελλάδας

berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

Το Βερολίνο συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία

rio protoxronia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Στο Ρίο η μεγαλύτερη πρωτοχρονιάτικη γιορτή στον κόσμο

xania ergazomenoi
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο εργαζόμενοι καθαριότητας – Εισέπνευσαν τοξικές ουσίες

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 41χρονου στην Πάτρα για εκβιασμό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

kapodistrias_0
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Γιατί η ταινία του Σμαραγδή διχάζει – Σινεμά ή ιστορική αφήγηση με σκοπιμότητα; (Photos/Video)

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 22:58
famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Το 2026, μαζί με τον εθελοντισμό, να υπάρξει πραγματική πρόοδος στις κοινωνικές δομές της Ελλάδας

berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

Το Βερολίνο συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία

rio protoxronia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Στο Ρίο η μεγαλύτερη πρωτοχρονιάτικη γιορτή στον κόσμο

1 / 3