Βόλος: Εκτός κινδύνου το τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα

Ευχάριστα είναι τα νέα για το τρίχρονο κοριτσάκι από τον Βόλο που διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα, έπειτα από επιπλοκές που εμφάνισε ενώ νοσούσε με γρίπη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το κοριτσάκι, που είχε μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας που διαθέτει ΜΕΘ Παίδων, δεν χρειάστηκε τελικά να νοσηλευτεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε.

Κατά τον ίδιο, το κοριτσάκι νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου, ενώ οι διαγνωστικές του εξετάσεις είναι καλές.

Σε έξαρση γρίπη και ιογενείς λοιμώξεις

Όπως είχε γίνει γνωστό, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων το παιδί παρουσίασε υψηλό πυρετό έως 39°C, με την κατάστασή του να επιδεινώνεται σταδιακά και να κάνει έμετους.

Οι γονείς του μετέφεραν το κοριτσάκι στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου εισήχθη άμεσα στην παιδιατρική κλινική και υπεβλήθη σε πλήρη σειρά εξετάσεων. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του παιδιού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο κ. Γιαννάκος απένειμε τα εύσημα στο ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων του Βόλου και του Πανεπιστημιακού της Λάρισας, ενώ συστήνει στους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί με τη γρίπη και άλλες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού που είναι σε έξαρση αυτή την εποχή.

