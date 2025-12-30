Χειροπέδες σε «οικιακή βοηθό» που ξάφριζε άτομα με αναπηρία – Πώς δρούσε

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 45χρονη, παλιά γνώριμη των αρχών, η οποία κατηγορείται ότι παρουσιαζόταν ως οικιακή βοηθός, σε ανθρώπους κυρίως με κινητική ή νοητική αναπηρία και διέπραττε σε βάρος τους διακεκριμένες κλοπές, αρπάζοντας από τα σπίτια τους χρήματα και τιμαλφή και στη συνέχεια εξαφανιζόταν.
Η 45χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά τις απογευματινές ώρες χθες σε περιοχή της Αττικής, και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, παραβίαση περιορισμών διαμονής, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα.
Όπως προέκυψε από την έρευνα του τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, η 45χρονη δραστηριοποιούνταν στην τέλεση διακεκριμένων κλοπών τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ για να πετύχει τον σκοπό της:
Χαρακτηριστικό της σκληρότητας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς της κατηγορούμενης, ήταν ότι επέλεγε σχεδόν αποκλειστικά να διαπράττει κλοπές σε βάρος ατόμων με βαριές κινητικές και νοητικές αναπηρίες, γνωρίζοντας ότι λόγω της κατάστασής τους, δεν θα ήταν εύκολο να γίνει αντιληπτή, ενώ σε περίπτωση που γινόταν θα ήταν αδύνατον να την εμποδίσουν.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις περιπτώσεις κλοπών με θύματα κυρίως άτομα με αναπηρία, ενώ υπολογίζεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η κατηγορούμενη ξεπερνά τα 23.050 ευρώ.
Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος της εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπές και πλαστογραφία, συνολικής ποινής φυλάκισης 3 ετών και 8 μηνών, ενώ η ίδια έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή αδικήματα και της έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.
Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ το προανακριτικό έργο για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής της δραστηριότητας, συνεχίζεται.
