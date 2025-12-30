search
30.12.2025 16:52

Μουγκοπέτρος: «Για τα παιδιά μου θα δούλευα και οικοδομή» – Τι λέει για το επεισόδιο με την εν διαστάσει σύζυγό του

30.12.2025 16:52
aris-mougopetros

Για την αντιδικία του με την εν διαστάσει σύζυγο του, που τους έφερε πρόσφατα αντιμέτωπους στο δικαστήριο, μίλησε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο μουσικός υποστήριξε ότι δεν όφειλε να την ενημερώσει, γιατί το μισθωτήριο του σπιτιού ήταν ακόμα στο όνομα του. «Δεν υπήρχε λόγος ενημέρωσης για την επίσκεψή μου, διότι το μισθωτήριο που λένε έχει αλλάξει, έγινε χωρίς να το γνωρίζω και χωρίς να έχω κάνει αποδοχή. Και η αποδοχή δεν έγινε δεκτή από τη μεριά μου, όχι για τα 750 ευρώ συν τα ασφάλιστρα... δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή». 

Ο Άρης Μουγκοπέτρος ισχυρίστηκε ότι το σημείο τριβής δεν ήταν τα χρήματα που ζητούσε η εν διαστάσει σύζυγος του για διατροφή αλλά ότι επέμενε να βλέπει εκείνος τα παιδιά μόνο 2 ώρες την εβδομάδα. «Δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα επειδή το πρώτο αρχείο που μου έστειλαν ήταν να βλέπω τα παιδιά μου μόνο δύο ώρες την εβδομάδα».

 Ο μουσικός, δείχνοντας το ακρωτηριασμένο χέρι του από την κροτίδα, τόνισε ότι για τα παιδιά του θα έκανε οποιαδήποτε δουλειά. «Μπορεί να μη μπορώ να δουλέψω, αλλά για τα παιδιά μου, και έτσι, με αυτό το χέρι, θα πάω να δουλέψω στην οικοδομή και θα τους δώσω όσα θέλουν. Μου στέρησαν τα παιδιά μου. Η μοναδική μου χαρά ήταν αυτή».

Επιστρέφοντας στο επεισόδιο με την εν διαστάσει σύζυγο του, είπε ότι ουδέποτε την απείλησε. «Επί μιάμιση ώρα ποια ήταν η λεκτική μου βία; Της έλεγα για 1,5 ώρα “θα δεις τι θα γίνει“;. Υπήρξα βλάκας στη ζωή μου αλλά όχι τόσο. Στα βίντεο που επέλεξαν να δείξουν επιλεκτικά, η σύζυγός μου λέει “να έρθεις να πάρεις τα παιδιά με τον αδερφό σου, αλλά να βάλεις τα καθισματάκια τους στο αυτοκίνητο”. Και της είπα εννοείται, δεν θα διακινδύνευα ποτέ να πάθουν κάτι».

«Με πονάει πιο πολύ το ότι η μικρή, που μου μοιάζει, μου το κράτησε όταν πήγα στο σπίτι και δεν ήθελε να με πάρει αγκαλιά. Και αλήθεια εκεί μηδένισαν τα συναισθήματά μου για αυτούς τους ανθρώπους και είπα ότι εγώ θα δώσω την ψυχή μου για τα παιδιά μου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο», πρόσθεσε.

Και κλείνοντας υπογράμμισε ότι θα παλέψει για τα παιδιά του. «Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπήρξα, αλλά ως πατέρας ήμουν από τους καλύτερους και είμαι».

