30.12.2025 20:48

Σε έξαρση γρίπη, RSV και άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις – Εμβολιασμό για τους ευάλωτους πληθυσμούς συνιστούν οι ειδικοί

30.12.2025 20:48
paidi_gripi
pixabay

Έξαρση παρουσιάζουν αυτή την περίοδο τα κρούσματα γρίπης, RSV και άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων, με εκατοντάδες παιδιά να προσέρχονται καθημερινά στα παιδιατρικά νοσοκομεία εν μέσω της εορταστικής περιόδου. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η προσέλευση παιδιών στα επείγοντα των παιδιατρικών νοσοκομείων αυξήθηκε κατά 20%, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, η κορύφωση του κύματος αναμένεται μετά τις γιορτές, προς το τέλος Ιανουαρίου

Την ίδια ώρα, οι ειδικοί υπενθυμίζουν την αξία της πρόληψης, συνιστώντας εμβολιασμό στους ευάλωτους πληθυσμούς

«Η πρόληψη είναι το κυριότερο μέσο. Και επειδή για αυτά τα νοσήματα υπάρχουν εμβόλια, είναι πολύ σημαντικό για όλους τους ευάλωτους πληθυσμούς, για όλα τα παιδιά έως τα 5 έτη, αλλά και για όλα τα παιδάκια τα οποία έχουν άλλα υποκείμενα νοσήματα ή προβλήματα υγείας, να κάνουν τον αντιγριπικό εμβολιασμό ακόμη και τώρα. Από φέτος, επίσης, υπάρχουν και δυνατότητες εμβολίων και στη χώρα μας και για τον RSV με εμβολιασμό των εγκύων γυναικών», τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ η Έλσα Καλούδη, πρόεδρος των Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Β. Ελλάδας και Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.

Αύξηση στα περιστατικά γρίπης και στους ενήλικες

Σημαντική αύξηση των περιστατικών γρίπης καταγράφεται και στους ενήλικες

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύση Ευγενίδη, «υπάρχει έξαρση της γρίπης Α, την παρατηρούμε και στα φαρμακεία μας, τόσο από τα τεστ που δίνουμε και ανιχνεύουν την γρίπη Α και είναι πάρα πολλά τα θετικά, όσο και από τα αντιικά φάρμακα τα οποία έρχονται συνταγογραφημένα».

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο εμβολιασμός, η έγκαιρη ιατρική εκτίμηση και η αποφυγή άσκοπων επαφών, αποτελούν τα βασικά «όπλα» για να περιοριστεί η διασπορά των αναπνευστικών λοιμώξεων.

