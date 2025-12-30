Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

Σε μια καθημερινότητα που «τρέχει» με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων.

Κι ενώ πολλά από αυτά μοιάζουν «αθώα» ή και τυπικά, πλήθος ψυχολογικών ερευνών δείχνει ότι αυτά τα καθημερινά μηνύματα μπορεί να αποκαλύπτουν πολλά για την ενδεχομένως σκοτεινή προσωπικότητα ενός ατόμου.

Παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν δίνουν μεγάλη σημασία στις λέξεις που επιλέγουν για να «ντύσουν» τα καθημερινά τους μηνύματα, η ψυχολόγος Charlotte Entwistle του Πανεπιστημίου Λίβερπουλ υποστηρίζει ότι οι λεπτές διακυμάνσεις στη χρήση της γλώσσας -είτε σε γραπτά μηνύματα, email ή διαδικτυακά σχόλια- μπορούν να υποδηλώνουν σκοτεινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας.

Σε άρθρο της για το The Conversation, εξηγεί ότι η επιλογή των λέξεων αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται, αισθάνονται και σχετίζονται με τους άλλους, συχνά πολύ πριν η προβληματική συμπεριφορά γίνει εμφανής.

«Είτε σ’ ένα σύντομο μήνυμα κειμένου, ένα email, μια περιστασιακή συνομιλία με έναν φίλο ή ένα σχόλιο στο διαδίκτυο, οι λέξεις που επιλέγουν οι άνθρωποι αποκαλύπτουν σιωπηλά βαθύτερα μοτίβα», σημειώνει η δρ. Entwistle.

«Σκληρές» κουβέντες, εχθρότητα και συναισθηματική απόσταση

Ένα βασικό προειδοποιητικό σημάδι, σύμφωνα με την ίδια, είναι η συχνή χρήση εχθρικής γλώσσας. Τα κείμενα που γεμίζουν με εκφράσεις θυμού ή μίσους μπορεί να υποδηλώνουν υποκείμενη δυσλειτουργία της προσωπικότητας. Τα άτομα με πιο σκοτεινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας τείνουν, επίσης, να χρησιμοποιούν λιγότερες λέξεις που υποδηλώνουν κοινωνική σύνδεση. Η γλώσσα που δίνει έμφαση στο «εγώ», για παράδειγμα, μπορεί να αντανακλά συναισθηματική απόσταση ή έλλειψη ενσυναίσθησης. «Τα άτομα με πιο σκοτεινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας συχνά χρησιμοποιούν πιο εχθρική, αρνητική και αποσυνδεδεμένη γλώσσα», εξηγεί η καθηγήτρια, «ενώ χρησιμοποιούν λιγότερους όρους κοινωνικής ένταξης», προσθέτει.

Η «σκοτεινή» τετράδα

Οι ψυχολόγοι ομαδοποιούν αυτά τα χαρακτηριστικά με βάση τη λεγόμενη «σκοτεινή» τετράδα, η οποία περιλαμβάνει τον ναρκισσισμό, τον μακιαβελισμό, την ψυχοπάθεια και τον σαδισμό. Κάθε χαρακτηριστικό συνδέεται μ’ ένα ξεχωριστό μοτίβο προβληματικής συμπεριφοράς:

➤ Ο μακιαβελισμός περιλαμβάνει χειραγώγηση, εξαπάτηση και κυνική αδιαφορία για την ηθική.

➤ Ο ναρκισσισμός χαρακτηρίζεται από μεγαλομανία, εγωισμό και έλλειψη ενσυναίσθησης.

➤ Η ψυχοπάθεια περιλαμβάνει παρορμητισμό, αντικοινωνική συμπεριφορά, συναισθηματική ψυχρότητα και έλλειψη τύψεων.

➤ Ο σαδισμός αναφέρεται στην απόλαυση ή την κυριαρχία που προέρχεται από την πρόκληση πόνου ή ταπείνωσης σε άλλους.

Προηγούμενες έρευνες έχουν συνδέσει αυτά τα χαρακτηριστικά με συμπεριφορές όπως η ταπείνωση των άλλων, η αντιπάθεια προς τα ζώα και η δυσκολία δημιουργίας μακροχρόνιων σχέσεων.

Πώς τα γραπτά μηνύματα αποκαλύπτουν κρυμμένα μοτίβα

Σύμφωνα με την δρ. Entwistle, πολλοί άνθρωποι εμφανίζουν ήπιες μορφές αυτών των χαρακτηριστικών στην καθημερινή τους ζωή, ιδιαίτερα σε επαγγελματικά, ερωτικά ή διαδικτυακά περιβάλλοντα. Αυτές οι τάσεις εμφανίζονται συχνά στη γλώσσα, πολύ πριν εκδηλωθούν ως συμπεριφορές. «Η παρατήρηση αυτών των προτύπων μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τους άλλους, να υποστηρίξουμε όσους μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες και να χειριστούμε τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με μεγαλύτερη ασφάλεια», λέει.

Ως παράδειγμα, η ίδια παραθέτει γλωσσικές αναλύσεις προσωπικών επιστολών που έγραψε ο Αυστριακός κατά συρροή δολοφόνος Jack Unterweger. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα εγωκεντρικής γλώσσας, όπως συχνή χρήση των λέξεων «εγώ» και «μου», σε συνδυασμό με έναν επίπεδο συναισθηματικό τόνο – μοτίβα που συνάδουν με ακραίο ναρκισσισμό και ψυχοπάθεια.

Τι πρέπει να προσέξετε

Αν και η γλώσσα από μόνη της δεν διαγιγνώσκει διαταραχές προσωπικότητας, η δρ. Entwistle πιστεύει ότι μπορεί να χρησιμεύσει ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Σε καθημερινές καταστάσεις -όπως τα ραντεβού, η δημιουργία φιλικών σχέσεων ή η αλληλεπίδραση στο διαδίκτυο- επαναλαμβανόμενα μοτίβα εχθρότητας, ακραίου αρνητισμού και συναισθηματικής ακαμψίας μπορεί να απαιτούν προσοχή.

Συγκεκριμένα, επισημαίνει έναν συνδυασμό των εξής:

Υπερβολικές αναφορές στον εαυτό («εγώ», «μου»)

Συχνή χρήση γλώσσας που βασίζεται στον θυμό ή το μίσος

Υπερβολική χρήση βωμολοχιών

Εμφανής απουσία όρων που υποδηλώνουν κοινωνική σύνδεση («εμείς», «μας», «δικό μας»)

Η αναγνώριση αυτών των γλωσσικών σημάτων μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να προστατεύσουν τον εαυτό τους και να επικοινωνούν με τους άλλους με ασφάλεια, υποστηρίζει η δρ. Entwistle. Καθώς η καθημερινή επικοινωνία βασίζεται όλο και περισσότερο σε γραπτά μηνύματα, ίσως αξίζει να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή -όχι μόνο σε αυτό που λένε οι άνθρωποι, αλλά και στον τρόπο που το λένε.

Πηγή: ygeiamou

Διαβάστε επίσης:

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα: Ωφελεί ή όχι η άσκηση;

Εννέα ιατρικές ανακαλύψεις που μας έδωσαν ελπίδα το 2025 και κάνουν τους επιστήμονες να χαμογελούν με αισιοδοξία

Νέα συνδυασμένη θεραπεία για τον επιθετικό μετασταστικό καρκίνο του προστάτη