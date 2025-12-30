Μάριος Θεμιστοκλέους: «Έρχονται 5.000 προσλήψεις το 2026 – Θα μονιμοποιηθεί το επικουρικό προσωπικό στο ΕΣΥ»

Στις προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας για το 2026, στις ανακαινίσεις και τη λειτουργική αναβάθμιση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), στη μείωση των χρόνων αναμονής στα επείγοντα αλλά και στην υποψηφιότητά του στην Ανατολική Αττική αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στο ΕΡΤNEWS.

Συγκεκριμένα ο κ. Θεμιστοκλέους σε συνέντευξη του στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» με τις δημοσιογράφους Γεωργία Σκιτζή και Γεωργία Σαδανά σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, 2025 μίλησε για τις αλλαγές που έρχονται στο ΕΣΥ μέσα στον επόμενο χρόνο, όπως η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείου υποστήριξης των υγειονομικών καθώς και στη βελτίωση του συστήματος για τα ραντεβού.

Οι προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας το 2026

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ως πρώτο άξονα το προσωπικό, «έρχονται 5.000 μόνιμες προσλήψεις εντός του 2026 και στόχος είναι και το επικουρικό προσωπικό να γίνει μόνιμο». Ως δεύτερο άξονα ανέφερε τις κτηριακές αναβαθμίσεις: «Θα έχουμε κι άλλα κτιριακά έργα που υλοποιούνται ενώ τρέχει ταχύτατα και η ψηφιακή αναβάθμιση».

Ως τρίτο άξονα έθεσε την «προετοιμασία του συστήματος στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και στον τομέα της πρόληψης, ώστε να ολοκληρωθούν τα μεγάλα προληπτικά προγράμματα και να επιτευχθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή όλο και περισσότερων πολιτών».

Για την υποψηφιότητά του στην Ανατολική Αττική

«Η Ανατολική Αττική είναι ο τόπος που ζώ και αγαπώ και μεγαλώνουν τα παιδιά μου. Η Ανατολική Αττική είναι μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο πληθυσμός της χωρίς τη συνακόλουθή αύξηση των υποδομών της. Όμως, με σχέδιο και μεθοδικότητα μπορούμε να τον αναπτύξουμε».

Επιπροσθέτως, ανέφερε: «Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να ασχοληθώ με την πολιτική γιατί ήμουν προσηλωμένος στην ιατρική, όμως η μεγάλη αλλαγή έγινε στον COVID, όταν μου ανατέθηκε η οργάνωση και ο σχεδιασμός του εμβολιαστικού προγράμματος «Ελευθερία»». Όπως είπε, «τότε συνειδητοποίησα ότι η πολιτική, αν γίνεται σωστά, μπορεί να αλλάξει τα πράγματα» και πρόσθεσε ότι «αρκεί να υπάρχει σχέδιο, επιμονή και μεθοδικότητα. Τα καταφέραμε τα τελευταία 6 χρόνια στο Υπουργείο Υγείας και με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να τα καταφέρουμε και στην Ανατολική Αττική».

Τα έργα αναβάθμισης των νοσοκομείων

Ο υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ανακαινίσεις των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών ανακοινώνοντας ότι θα ανακαινιστούν τα ΤΕΠ στα 86 νοσοκομεία της χώρας. Όσον αφορά το «Γ.Ν. Έλενα Βενιζέλου» το χαρακτήρισε: «ιστορικό νοσοκομείο που καλύπτει ανάγκες πολύ ιδιαίτερες και πολύ μείζονες». Επίσης πρόσθεσε ότι «είναι ένα κόσμημα σήμερα. Ανακαινίζονται τα χειρουργεία στο πλαίσιο μιας συνολικής αναβάθμισης, ενός νοσοκομείου για το οποίο πριν από μερικά χρόνια η συζήτηση ήταν αν πρέπει να κλείσει».

Μείωση της αναμονής στα επείγοντα

Ο ίδιος τόνισε ακόμη ότι αλλάζει η μορφή στα επείγοντα και πέρα από την κτιριακή αναβάθμιση υπάρχει πολύ σημαντική βελτίωση στους χρόνους.

«Από εκεί που ήμασταν στις 9 ώρες αναμονής έχουμε, πλέον, μείωση περισσότερο από 65% και είμαστε στις 4,30 ώρες», είπε επισημαίνοντας ότι βρισκόμαστε στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθεσε δε ότι «στόχος μας είναι να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις συνθήκες, ώστε ο πολίτης να νιώθει ότι τον φροντίζουμε».

Οι διαμαρτυρίες των συνδικαλιστών

Ο κ. Θεμιστοκλέους δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τις διαμαρτυρίες των υγειονομικών εξηγώντας ότι είναι πολύ σημαντικό να μην γενικεύεται ο όρος αντιδράσεις των εργαζομένων.

Παράλληλα ανέφερε «οι απεργίες τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν ξεπεράσει το 1,5%». Στο τέλος του 2025 έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν». Διευκρίνισε δε ότι έχει γίνει πολύ συστηματική προσπάθεια, ειδικά στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, που έχουν μέχρι και 15% με 20% περισσότερο προσωπικό σε σχέση με πριν από 5–6 χρόνια.

