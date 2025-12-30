Πώς να αποφύγετε την καούρα στο γιορτινό τραπέζι της Πρωτοχρονιάς

Γαλοπούλα, σοκολάτα, αφρώδης οίνος και όλα τα καλούδια που περιλαμβάνει το εορταστικό τραπέζι της Πρωτοχρονιάς σε πολλούς προκαλεί την επώδυνη καούρα και η δυσπεψία, εάν δεν προσέξουν την ποσότητα.

Η γενική γιατρό Δρ. Hilary Jones του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) της Μεγάλης Βρετανίας αναφέρει ότι τα Χριστούγεννα κάθε 13 δευτερόλεπτα υπήρχε μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα του από άτομα που ζητούσαν συμβουλές για την καούρα.

Η καούρα είναι ένα κάψιμο που προκαλείται από το οξύ του στομάχου που ταξιδεύει προς το λαιμό, γνωστό και ως γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Συνήθως γίνεται αισθητό απευθείας στο στήθος, αλλά μπορεί επίσης να φτάσει στο λαιμό και να οδηγήσει σε όξινη ή πικρή γεύση στο στόμα, λέει στον Independent η Δρ. Hilary Jones.

«Ο πόνος είναι συχνά χειρότερος μετά το φαγητό, όταν ξαπλώνετε ή το βράδυ και, παρόλο που συνήθως δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, μπορεί να είναι πολύ άβολος», αναφέρει η γιατρός και εξηγεί τι είναι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και πώς μπορούμε να την αποτρέψουμε:

Τι είναι η καούρα

Σύμφωνα με το NHS, η καούρα είναι ένα αίσθημα καύσου στο στήθος που προκαλείται από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, η οποία τείνει να συμβαίνει μετά τα γεύματα ή το βράδυ. Αυτό συμβαίνει όταν το οξύ του στομάχου ανεβαίνει προς τον λαιμό. Εάν αυτό συνεχίζεται, μπορεί να ονομάζεται γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠΝ).

Τα κύρια συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης είναι ένα αίσθημα καύσου στη μέση του στήθους σας και μια δυσάρεστη ξινή γεύση στο στόμα σας, που προκαλείται από το οξύ του στομάχου.

Μπορεί επίσης να έχετε βήχα ή λόξιγκα που επανέρχονται συνεχώς, βραχνή φωνή, κακοσμία του στόματος ή να αισθάνεστε φούσκωμα ή ναυτία.

Τα συμπτώματα είναι συχνά χειρότερα μετά το φαγητό, όταν κάποιος ξαπλώνει και όταν σκύβει.

Οι αιτίες

Το NHS αναφέρει ότι ενώ δεν υπάρχει προφανής αιτία για την καούρα, μπορεί να επιδεινωθεί από ορισμένα τρόφιμα και ποτά. Αυτό περιλαμβάνει καφέ, ντομάτες, αλκοόλ, σοκολάτα και λιπαρά ή πικάντικα τρόφιμα.

Άλλοι παράγοντες περιλαμβάνουν το υπερβολικό βάρος, το κάπνισμα, την εγκυμοσύνη, το στρες και το άγχος, καθώς και την αύξηση ορισμένων ορμονών, όπως η προγεστερόνη και τα οιστρογόνα. Ορισμένα φάρμακα όπως η ιβουπροφαίνη μπορούν επίσης να επιδεινώσουν την καούρα.

Άλλοι λόγοι περιλαμβάνουν μια διαφραγματοκήλη, η οποία συμβαίνει όταν μέρος του στομάχου σας μετακινείται προς τα πάνω στο στήθος σας, ένα έλκος στομάχου ή μια βακτηριακή λοίμωξη στο στομάχι σας.

Πώς να την αποφύγετε

Υπάρχουν μερικοί απλοί τρόποι για να αποφύγετε την καούρα, όπως ποιες τροφές να τρώτε και ποιες να αποφεύγετε, ακόμη και σε ποια πλευρά να κοιμάστε.

Η πρώτη σύσταση της Δρ Hilary Jones, είναι να αποφεύγουμε τα πολλά τηγανητά και να επιλέξουμε ένα μπολ με γιαούρτι.

«Όλο αυτό το λίπος, όλο αυτό το λίπος, σημαίνει ότι το στομάχι σας παραμένει χορτάτο για περισσότερο καιρό με πολύ οξύ μέσα», είπε.

Η δεύτερη συμβουλή της ήταν να αντικαταστήσουμε τις όξινες φυσαλίδες όπως η σαμπάνια με πιο φιλικά προς το στομάχι εορταστικά ποτά, όπως κόκκινο κρασί ή τζιν.

Το να τρώτε νωρίτερα θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει με την καούρα, είπε ο Δρ Τζόουνς: «Το στομάχι σας χρειάζεται δύο με τρεις ώρες για να αδειάσει, οπότε είναι καλύτερο να κοιμάστε με άδειο στομάχι παρά με γεμάτο».

Επίσης είπε ότι είναι καλύτερο να κοιμόμαστε στην αριστερή πλευρά: «Χρησιμοποιώντας τη βαρύτητα και την ανατομία, είναι λιγότερο πιθανό να έχετε καούρα στην αριστερή σας πλευρά επειδή το στομάχι σας βρίσκεται περισσότερο στην αριστερή σας πλευρά» συστήνει η γιατρός.

Το NHS συνιστά φάρμακα που ονομάζονται αντιόξινα ή αλγινικά, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων σας. Αυτά πρέπει να λαμβάνονται με το φαγητό ή αμέσως μετά το φαγητό, καθώς τότε είναι πιο πιθανό να εμφανίσετε καούρα.

