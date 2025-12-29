Εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου»

Τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου» πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Παρόντες ήταν, επίσης, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Όλγα Μπαλαούρα, η Διοικήτρια του Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου» Νίκη Ταβιανάτου καθώς και εργαζόμενοι από το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

Το νέο ΤΕΠ 13 θέσεων αποτελεί έργο του προγράμματος RRF, συνολικής αξίας 2.500.000 ευρώ. Στις εργασίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

ανεξάρτητη μονάδα κλιματισμού, εξαερισμού,

σύστημα ταχυδρομείου επικοινωνίας με τα εργαστήρια,

σύστημα πυροπροστασίας,

τοποθέτηση αυτόματων θυρών,

νέα δάπεδα, WC, WC για ΑΜΕΑ,

νέα κουφώματα,

εγκαταστάσεις αερίου, UPS νέες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές

εγκαταστάσεις, κλπ.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αφού ευχαρίστησε τη διοίκηση και το προσωπικό παραδέχτηκε ότι το νοσοκομείο έχει πολλές ελλείψεις σε προσωπικό και γερασμένα κτίρια: «Είναι ένα δύσκολο νοσοκομείο, το οποίο ναι, και ελλείψεις προσωπικού έχει, και νοσηλευτές χρειάζεται, και προβλήματα έχει, και γερασμένα κτίρια έχει. Δεν μου αρέσει καθόλου να ωραιοποιώ την πραγματικότητα. Είναι όμως σήμερα μία μέρα χαράς για αυτό το νοσοκομείο. Είναι μία μέρα που το νοσοκομείο μας κάνει ένα βήμα μπροστά. Αυτό σημαίνει ότι τελείωσαν οι δουλειές μας εδώ; Όχι, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε».

Δεν χάθηκε κανένα έργο από τα νοσοκομεία

Ο υπουργός τόνισε ότι δεν χάθηκε κανένα έργο για τα νοσοκομεία από το ταμείο Ανάκαμψης και μέχρις της 30 Ιουνίου θα παραδώσουν ένα καλύτερο ΕΣΥ.

«Γράφτηκαν διάφορα δημοσιεύματα ότι το Υπουργείο Υγείας έχασε ευρωπαϊκούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και απεντάσσονται μία σειρά νοσοκομείων από το πρόγραμμα ανακαίνισης. Σας διαβεβαιώ ότι αυτό είναι απολύτως ψευδές. Καθώς και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας πίεσε πάρα πολύ να απεντάξουμε έργα αμφισβητώντας τη δυνατότητά μας να τα παραδώσουμε στην ώρα τους. Όχι μόνο αυτό δεν το δεχθήκαμε, αλλά όλα τα έργα παρέμειναν ενταγμένα, όλα παραδίδονται βάσει του χρονοδιαγράμματός μας», είπε ο υπουργός.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη για το έτος 2024 το κόστος της δαπάνης για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν στα 240 εκατομμύρια. Ωστόσο το Υπουργείο Υγείας δαπάνησε 402 εκατομμύρια, δηλαδή 170% περισσότερα ενώ για το έτος 2025, που το κόστος δαπάνης ήταν στα 502 εκατομμύρια, έχουμε δαπανηθεί 615 εκατομμύρια και αυτή την εβδομάδα θα φθάσουμε στα 680 εκατομμύρια.

«Όχι μόνο δεν χάνουμε πόρους από το Υπουργείο Υγείας, αλλά κερδίζουμε πόρους από άλλα Υπουργεία προς το Υπουργείο Υγείας για να δώσουμε στους συμπολίτες μας τη μεγαλύτερη δυνατή ευκαιρία ενός καλύτερου συστήματος υγείας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες χρωστώ στην Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Όλγα Μπαλαούρα», είπε ο υπουργός, διαβεβαιώνοντας ότι θα γίνουν όλα τα έργα έως την 30η θα παραδώσουν ένα πολύ καλύτερο ΕΣΥ.

