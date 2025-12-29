Πρόληψη από την παιδική ηλικία: Οι συνήθειες που προστατεύουν την καρδιά μας

Η πρόληψη που αφορά τις καρδιοπάθειες, δεν ξεκινά και δεν τελειώνει με μια απλή εξέταση. Βασικός στόχος είναι να υιοθετήσουν τα παιδιά έναν τρόπο ζωής και συνήθειες που θα ακολουθήσουν αργότερα και στην ενήλικη ζωή τους. Η διατροφή, η άσκηση και ο ύπνος από την παιδική ηλικία, είναι παράγοντες που οδηγούν σε μια υγιή ενήλικη ζωή.

«Είναι ζωτικής σημασίας να αποκτούμε από παιδιά σωστές συνήθειες, με όφελος την υγεία μας. Η μάχη από τους γονείς, το σχολείο και τους παιδιάτρους, είναι συνεχής και καθημερινή. Η πρόληψη μας βοηθάει να μειώσουμε τον κίνδυνο που μπορεί να συναντήσουμε αργότερα στην ζωή μας» επισημαίνει ο κ. Βασίλειος Τσιριμπής Διευθυντής Καρδιολόγος στο Metropolitan Hospital και εξηγεί τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς.

Ποια είναι η πιο υγιεινή συνήθεια

«Η σωστή διατροφή είναι η πιο σημαντική υγιής συνήθεια, και την έχουμε ξεχάσει. Θα πρέπει τα παιδιά μας να μάθουν να τρώνε ποικίλες τροφές από όλο το φάσμα των φρούτων, λαχανικών, των πρωτεϊνών καλής απορρόφησης, άπαχες πρωτεΐνες, αυγά, όσπρια, ξηρούς καρπούς και ψάρι. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να αποφεύγουν τα επεξεργασμένα τρόφιμα και τη ζάχαρη. Μιλάμε για συνήθειες που δεν χτίζονται με μια εντολή, και χρειάζεται συνεχής, καθημερινή προσπάθεια ώστε να τις υιοθετήσουμε» εξηγεί ο γιατρός.

Η ένταξη της άσκησης στην ζωή των παιδιών

Είναι απαραίτητο τα παιδιά από μικρότερες ηλικίες να εντάσσουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους και να μάθουν να αθλούνται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για μια ώρα την ημέρα άθληση για τα παιδιά, μέτριας ή σοβαρής έντασης. Από τα παιχνίδια στην παιδική χαρά και στο σπίτι, μέχρι τις οργανωμένες δραστηριότητες, μια βόλτα με το ποδήλατο, ακόμη και το περπάτημα στα διαλείμματα στο σχολείο, και την γυμναστική.

Σωστός ύπνος

Ο ύπνος αφορά και την ποσότητα αλλά και την ποιότητα. Τα μικρότερα παιδιά πρέπει να κοιμούνται 9-12 ώρες, ενώ τα μεγαλύτερα 8-10 ώρες. Το κινητό στο κρεβάτι λίγο πριν τον ύπνο δεν επιτρέπει στα παιδιά να κοιμηθούν καλά, με αποτέλεσμα να είναι κουρασμένα το πρωί στο σχολείο, και να πέφτουν οι επιδόσεις τους. Συνεπώς, ο ύπνος είναι πολύ σημαντικός, διότι είναι θεραπευτικός. Προσφέρει την απαιτούμενη ξεκούραση και αναδιάρθρωση του οργανισμού.

O κύκλος της παχυσαρκίας

Η έλλειψη ύπνου, ο κακός ύπνος, η κακή διατροφή, η έλλειψη άσκησης, είναι κάποιες από τις πιο βλαβερές συνήθειες που μπορούν να προκαλέσουν την παιδική παχυσαρκία. Έρευνες δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο σε παιδική παχυσαρκία. Ένα παχύσαρκο παιδί γίνεται παχύσαρκος ενήλικας, με αυξημένη πιθανότητα υπέρτασης, χοληστερίνη, ζάχαρο και εμφάνιση καρδιοπάθειας.

Η ζωή που κάνουμε από μικρή ηλικία, μας επηρεάζει και ως ενήλικες. Τα σημερινά παιδιά, εκτός από τους κινδύνους του καπνίσματος και των εξαρτήσεων, που βλάπτουν αδρά την υγεία τους, αντιμετωπίζουν και στρες, πιθανές συγκρούσεις μέσα στην οικογένειά τους, απαιτητικές επιδόσεις στο σχολείο, και σε πολλές περιπτώσεις bullying.

«Η διατροφή, η άσκηση και ο ύπνος, είναι σημαντικά εφόδια όπου θεμελιώνουν μια υγιή ζωή για την παιδική, αλλά και την ενήλικη ζωή μας. Θυμόμαστε να φροντίζουμε συνολικά την υγεία μας από μικρή ηλικία και να μην βλέπουμε την καρδιά ως απομονωμένο όργανο» καταλήγει ο κ. Τσιριμπής.

