Καραμανδάνειο Νοσοκομείο: Στο έλεος των συμμοριών – Ανάγκη για άμεση φύλαξη από την αστυνομία

Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας αντιμετωπίζει το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Καραμανδάνειο στην Πάτρα από παραβατικούς Ρομά που επανειλημμένα κλέβουν, απειλούν και καταστρέφουν περιουσίες των εργαζομένων αλλά και των συνοδών των μικρών ασθενών.

Τελευταίο θύμα μια ειδικευόμενη παιδίατρος, η οποία βρήκε βανδαλισμένο το αυτοκίνητό της, στο προαύλιο χώρο του θεραπευτηρίου, την περασμένη εβδομάδα.

Τα παραπάνω καταγγέλλει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος. Ο πρόεδρος μάλιστα αναδεικνύει το πάγιο αίτημα των εργαζομένων για την επαναφορά του ειδικού σώματος της αστυνομίας για την προστασία του θεραπευτηρίου, από τις συμμορίες των Ρομά τα παιδιά των οποίων νοσηλεύονται στο Καραμανδάνειο.

«Έχουμε αναδείξει πολλές φορές το γεγονός ότι τα νοσοκομεία μας είναι ξέφραγα αμπέλια λόγω ανύπαρκτης φύλαξης. Οι λιγοστοί ιδιωτικοί υπάλληλοι φύλαξης είναι αδύνατον να προστατέψουν τους ασθενείς, το προσωπικό και την περιουσία των υγειονομικών μονάδων. Από τύχη δεν έχουμε θρηνήσει θύματα. Έχουμε όμως βανδαλισμούς, καταστροφές της δημόσιας περιουσίας, σοβαρούς τραυματισμούς συναδέλφων. Πώς μπορεί ένας σεκιουριτάς, γυναίκα ή άνδρας, να τα βάλει με ομάδες παραβατικών ατόμων που ουδόλως τους απασχολεί η σύλληψη;

Έχουμε ζητήσει την ενεργοποίηση του ειδικού σώματος Αστυνομικών που υπήρχε στο παρελθόν στα νοσοκομεία συγκεκριμένα του προσωπικού ασφάλειας που είναι εκπαιδευμένο, οπλοφορεί έχει το δικαίωμα να επέμβει, να συλλάβει εν αντιθέσει με τους σημερινούς σεκιουριτάδες που δεν έχουν το δικαίωμα να αγγίξουν κάποιον. Μόνο αυτό το ειδικό σώμα μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά».



Ο βανδαλισμός του Ι.Χ της γιατρού

Η κατάσταση έχει ξεφύγει τόσο πολύ, που πρόσφατα μια ειδικευομένη γιατρός της Παιδιατρικής κλινικής που εφημέρευε την Παρασκευή το βράδυ, βρήκε βανδαλισμένο το αυτοκίνητό της το επόμενο πρωί στο προαύλιου χώρου του νοσοκομείου, όπου το είχε παρκάρει την προηγουμένη μέρα.

«Η γιατρός βρήκε το αυτοκίνητό της διαλυμένο. Μεγάλη ζημιά. Στην ορθοπεδική νοσηλεύεται ένα παιδί Ρομά που η οικογένεια έχει πολλά παραβατικά άτομα τα οποία συνεχώς περιφέρονται στους διαδρόμους απειλούν και ενοχλούν τους εργαζόμενους άλλα και τους ασθενείς. Πιθανότατα αυτοί κατέστρεψαν το αυτοκίνητο της γιατρού», αναφέρει ο κ. Γιαννάκος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ η γιατρός θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα να επισκευάσει τις βλάβες στο αυτοκίνητο της «με 1.200 εύρω μισθό που λαμβάνει».

Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση από το νοσοκομείο για τις καταστροφές που συμβαίνει μέσα στο χώρο του θεραπευτηρίου.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: 14χρονος απείλησε 13χρονο μέσα σε κατάστημα παιχνιδιών για να του πάρει το πορτοφόλι

«Βουτιά» του υδράργυρου στην Κ. Μακεδονία – «Κόλλησε» κάτω από το μηδέν το θερμόμετρο, οι πιο κρύες περιοχές

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Αμετακίνητα τα μπλόκα παρά το «ρήγμα» – Πού και πότε θα κλείσουν σήμερα δρόμοι (Video)