Αγροτικές κινητοποιήσεις: Αμετακίνητα τα μπλόκα παρά το «ρήγμα» – Πού και πότε θα κλείσουν σήμερα δρόμοι (Video)

Αποφασισμένοι να πάνε τις κινητοποιήσεις τους «μέχρι τέλους» δηλώνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι… υπόσχονται Πρωτοχρονιά στα μπλόκα, παρά το ρήγμα που έχει καταγραφεί στις τάξεις τους, με εκπροσώπους τους από τη βόρεια Ελλάδα να δηλώνουν έτοιμοι για διάλογο με την κυβέρνηση.

Για την ακρίβεια, σε τροχιά κλιμάκωσης μπαίνουν από σήμερα οι κινητοποιήσεις των αγροτών που βρίσκονται στο μπλόκο του Μπράλου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της γενικής τους συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ. Οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό παραδρόμων και προσβάσεων τόσο προς το εθνικό όσο και προς το επαρχιακό οδικό δίκτυο, από τις 2:00 έως τις 4:00 το απόγευμα.

Η απόφαση ελήφθη μέσα σε κλίμα έντασης, καθώς τις προηγούμενες ώρες είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες συμφωνα με τις οποίες οι εκπρόσωποί τους συμμετείχαν στη σύσκεψη της Επανομής και συνυπέγραψαν το σχετικό κείμενο. Η γενική συνέλευση το διέψευσε κατηγορηματικά, ξεκαθαρίζοντας ότι «η παρουσία τους στην Επανομή ήταν αποκλειστικά με ρόλο παρατηρητή και χωρίς καμία εξουσιοδότηση ή απόφαση του μπλόκου».

Κοινωνική ευθύνη

Παράλληλα, δηλώνουν ότι συντάσσονται πλήρως με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στην οποία συμμετέχουν και ταυτίζονται απόλυτα με τις αποφάσεις και το πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί, απορρίπτοντας κάθε διαφορετική ερμηνεία. Στην απόφαση της συνέλευσής τους επαναλαμβάνουν ότι, παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα συνεχίσουν να δείχνουν κοινωνική ευθύνη, διευκολύνοντας την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Ήδη από το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι, στο μπλόκο του Μπράλου απομακρύνθηκαν τα τρακτέρ από το ρεύμα καθόδου από Λαμία προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο και να αποφευχθεί, από χθες το μεσημέρι και μετά, η ταλαιπωρία όσων ταξίδευαν προς την Αθήνα.

Αντίστοιχες κινήσεις έγιναν και στο μπλόκο του Κάστρου, όπου οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση των οχημάτων από παρακείμενες διαβάσεις, συμβάλλοντας στην εκτόνωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης που είχε δημιουργηθεί από τα διόδια Τραγάνας έως τον κόμβο Μαρτίνου αλλά και στους παραδρόμους που οδηγούσαν στον κόμβο του Κάστρου.

Στα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου, της Αταλάντης και του Μπράλου, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, τόσο πριν όσο και μετά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αποφάσεις τους θα λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα από γενικές συνελεύσεις και σε πλήρη συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Εύβοια, Καρδίτσα, Μάλγαρα

Στην Εύβοια, οι αγρότες προχωρούν εκ νέου σε αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας, μιας από τις δύο χερσαίες προσβάσεις του νησιού, από τις 18:00 έως τις 20:00. Στο μπλόκο των Σοφάδων στην Καρδίτσα, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, δεν αναμένεται να προκύψουν προβλήματα για τους διερχόμενους οδηγούς.

Επίσης, στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι αγρότες αναμένεται να κλείσουν σήμερα το ρεύμα προς Αθήνα από τις 12:00 και για ένα 24ωρο. Το συγκεκριμένο ρεύμα θα ανοίξει εκ νέου αύριο, Τρίτη, προκειμένου να γίνει ομαλά η έξοδος των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς. Οι αγρότες στο μπλόκο στο Δερβένι μπαίνουν ξανά από σήμερα στις κινητοποιήσεις, και θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου πάνω στην Εγνατία Οδό.

Οι αγρότες αναμένεται να μπουν με τα τρακτέρ τους στην πόλη της Λάρισας σήμερα το απόγευμα. Μετά τη συγκεκριμένη κινητοποίηση που θα ξεκινήσει στις 16:00 οι αγρότες θα κατευθυνθούν στο κέντρο της Λάρισας όπου θα ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με τα αιτήματά τους. Στο μπλόκο της Νίκαιας θα κλείσουν σήμερα για τρεις ώρες τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ από την Τρίτη δίνεται στην κυκλοφορία η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο.

Οι… διαφοροποιήσεις

Η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη αναμένεται να λάβει χώρα αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά, κατά πάσα πιθανότητα στις 3 Ιανουαρίου. Όσον αφορά στα 18 μπλόκα από τη βόρεια Ελλάδα που διαφοροποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από τη «γραμμή» της Πανελλαδικής Επιτροπής, ζητώντας διάλογο με την κυβέρνηση, πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη στις τάξεις τους καταγράφεται… ρήγμα, καθώς από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Επανομή Θεσσαλονίκης, αποστασιοποιήθηκαν συγκεκριμένα μπλόκα σε Έβρο, Κιλκίς, Δράμα, Χαλκηδόνα και Νησέλι Ημαθίας.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, o πρόεδρος του συλλόγου νέων αγροτών και εκπρόσωπος των αγροτών στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, Δημήτρης Τσιλιάς, σημείωσε ότι «δεν δεχόμαστε τον τρόπο εκπροσώπησης όπως βγαίνει από την πανελλαδική μπλόκων. […] Διαφωνούμε με την εκπροσώπηση από τη Λάρισα όσον αφορά το πως τίθενται τα θέματα στο τραπέζι. Δεν μπορούμε να ζητάμε ελάχιστες εγγυημένες τιμές στην ελεύθερη αγορά του 2025, πρέπει να βρούμε τρόπους να στηρίξουμε την απώλεια εισοδήματος για παράδειγμα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα πετρέλαιο στην αντλία αφορολόγητο». Ωστόσο, τόνισε ότι «εμείς δεν είπαμε αύριο το πρωί πάμε σε διάλογο αλλά διασαφηνίζουμε τη θέση μας ότι δεν θα μείνουμε σε έναν ατέρμονο αγώνα δίχως σκοπό».

Όσον αφορά στο κυβερνητικό στρατόπεδο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι εξελίξεις στο «μέτωπο» των αγροτικών κινητοποιήσεων, ειδικά μετά την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, με την οποία καλούσε εκ νέου τους αγρότες σε διάλογο. Πάντως, στο τραπέζι αναμένεται να πέσουν και μέτρα για την έξοδο της Πρωτοχρονιάς, καθώς οι αγρότες δεν δείχνουν διατεθειμένοι να κάνουν πίσω.

Από την πλευρά του, πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε εκ νέου την κυβέρνηση και για την ταλαιπωρία των εκδρομέων των Χριστουγέννων αλλά και για προσπάθεια μετακύλισης της ευθύνης στους αγρότες, αναφέροντας: «Απίστευτη ταλαιπωρία χθες για χιλιάδες οδηγούς στην εθνική οδό. Η κυβέρνηση αντί να διευκολύνει την κατάσταση κάνει ακριβώς το αντίθετο. Με επικοινωνιακά κόλπα και μεθοδεύσεις δεν λύνεται το αγροτικό ζήτημα. Όσοι ταλαιπωρήθηκαν γνωρίζουν καλά τι έγινε, όση προπαγάνδα και αν εφεύρει η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα η στοχοποίηση αγροτών, συνδικαλιστών και όσων μάχονται για το δίκιο τους και ο κοινωνικός αυτοματισμός, το μόνο που αποδεικνύει είναι ότι έχουμε μία επικίνδυνη κυβέρνηση, που πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν».

