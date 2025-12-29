Νέα μελέτη: Ποιοι είναι οι δύο στόχοι για το νέο έτος που σχετίζονται με ένα απροσδόκητο όφελος

Καθώς πλησιάζει η νέα χρονιά, πολλοί θέτουν νέους στόχους όπως να τρώνε καλύτερα και να κινούνται περισσότερο. Όσοι τελικά τους πετυχαίνουν, τότε έχουν ένα ανέλπιστο όφελος.

Αναλυτικά, μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι αυτές οι δυο απλές συνήθειες μπορεί να προσφέρουν ένα απροσδόκητο πλεονέκτημα: Καλύτερο και ποιοτικότερο ύπνο που με τη σειρά του προστατεύει από την παχυσαρκία, την κατάθλιψη αλλά και το άγχος!

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής Ύπνου, σε 2.007 ενήλικες, το 59% των ατόμων που συμμετείχαν στην μελέτη θεωρούν ότι η ισορροπημένη διατροφή τους βοηθά να κοιμούνται ελαφρώς ή σημαντικά καλύτερα. Παράλληλα η κίνηση μπορεί επίσης να βοηθήσει στη βελτίωση του ύπνου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι ενήλικες λένε ότι η άσκηση το πρωί (42%) ή το βράδυ (46%) τους βοηθά να κοιμούνται ελαφρώς ή σημαντικά καλύτερα.

«Ο ύπνος είναι ένας από τους τρεις πυλώνες ενός υγιεινού τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπημένης διατροφής και της ενσωμάτωσης τακτικής σωματικής δραστηριότητας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της AASM, Δρ. Kin Yuen. «Όταν οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις για τη νέα χρονιά ή επιλέγουν τη «λέξη-κλειδί» για τη χρονιά, συχνά δίνουν προτεραιότητα στη διατροφή και την άσκηση. Αυτές οι αλλαγές δεν υποστηρίζουν μόνο τη σωματική υγεία, αλλά βελτιώνουν και τον ύπνο».

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι αποφάσεις για τη νέα χρονιά δεν χρειάζεται να είναι μεμονωμένοι στόχοι. Η βελτίωση μιας πτυχής της υγείας, είτε πρόκειται για τη διατροφή, την άσκηση είτε για τον ύπνο, μπορεί να δημιουργήσει θετικές επιπτώσεις και στους τρεις τομείς της ευεξίας.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους νεότερους ενήλικες, με τους ενήλικες ηλικίας 25-34 ετών να είναι η πιο πιθανή ηλικιακή ομάδα που λέει ότι μια ισορροπημένη διατροφή (64%) ή η άσκηση το βράδυ (60%) τους βοηθά να κοιμούνται καλύτερα.

«Ο επαρκής ύπνος μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, όπως η παχυσαρκία, οι καρδιακές παθήσεις, ακόμη και η κατάθλιψη και το άγχος», δήλωσε ο Yuen. «Είτε βελτιώνετε τη διατροφή σας, είτε αυξάνετε το επίπεδο δραστηριότητάς σας, είτε διαχειρίζεστε το άγχος, η ιεράρχηση του ύπνου σας δίνει την ενέργεια και τη διανοητική διαύγεια που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε δυναμικά τη χρονιά».

Ακολουθούν μερικές συμβουλές από το AASM για το πώς να αναπτύξετε υγιεινές συνήθειες ύπνου και να αποκομίσετε όλα τα οφέλη των αποφάσεων της Πρωτοχρονιάς:

Δημιουργήστε μια συνεπή ρουτίνα ύπνου

Βεβαιωθείτε ότι δίνετε στον εαυτό σας αρκετό χρόνο για να κοιμάστε τις συνιστώμενες επτά ή περισσότερες ώρες κάθε βράδυ.

Βρείτε χρόνο στην καθημερινή σας ρουτίνα για σωματική άσκηση

Επιλέξτε σωματικές δραστηριότητες που σας αρέσουν και ταιριάζουν με τις ικανότητές σας ( τρέξιμο, πιλάτες, κολύμπι, περπάτημα κλπ)

Ακολουθήστε μια ισορροπημένη διατροφή

Προσπαθήστε να λαμβάνετε τις συνιστώμενες ημερήσιες μερίδες φρούτων και λαχανικών, δημητριακών και πρωτεϊνών.

Αποσυνδεθείτε από τις συσκευές τη νύχτα

Απενεργοποιήστε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές τουλάχιστον 30 λεπτά έως μία ώρα πριν τον ύπνο για να προετοιμαστείτε για ύπνο.

