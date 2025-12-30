Νέα μελέτη: Τα εμβόλια μείωσαν σημαντικά τις νοσηλείες για γρίπη και Covid-19 τα τελευταία χρόνια

Τα προγράμματα εμβολιασμού κατά της γρίπης και της COVID-19 μείωσαν σημαντικά τις νοσηλείες μεταξύ ηλικιωμένων ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη κατά το χρονικό διάστημα 2024 και 2025.

Τα παραπάνω αναφέρει μια νέα μελέτη μοντελοποίησης από το RespiCompass, τον Κόμβο Μοντελοποίησης Σεναρίων Αναπνευστικών Νοσημάτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Η μελέτη αποκαλύπτει επίσης έντονες διαφορές στην εμβολιαστική κάλυψη μεταξύ των χωρών, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα για να μειωθεί η πίεση στα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Παρά το γεγονός ότι αυτά τα εμβόλια έχουν αποδειχθεί ότι προλαμβάνουν σοβαρές ασθένειες, τα ποσοστά εμβολιασμού κατά της γρίπης στις περισσότερες χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ παραμένουν κάτω από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τις ομάδες υψηλού κινδύνου και τα ποσοστά εμβολιασμού κατά της COVID-19 συνεχίζουν να μειώνονται.

Η RespiCompass συνεργάστηκε με διάφορες διεθνείς ομάδες μοντελοποίησης για τη διεξαγωγή αυτής της ανάλυσης, συνδυάζοντας τα μοντέλα τους για την προσομοίωση διαφορετικών σεναρίων.

Τα κοινά αποτελέσματά τους συμπληρώνουν τις κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας των εμβολίων και προσφέρουν πρακτικά στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο του εμβολιασμού για τους εθνικούς φορείς δημόσιας υγείας, τους διαχειριστές προγραμμάτων εμβολιασμού, τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και τους επιστημονικούς επικοινωνητές, με σκοπό την ενίσχυση των μελλοντικών στρατηγικών εμβολιασμού.

Πρόσθετες μελέτες συνεργατικής μοντελοποίησης όπως αυτή μπορούν επίσης να υποστηρίξουν μελέτες οικονομικής αποδοτικότητας, σχεδιασμό πόρων και ισχυρότερη επικοινωνία με τη δημόσια υγεία τόσο σε επίπεδο ΕΕ/ΕΟΧ όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Βασικά ευρήματα

Μεταξύ 5 Αυγούστου 2024 και 1ης Ιουνίου 2025, τα προγράμματα εμβολιασμού στις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ προβλεπόταν να:

Πρόληψη του 26–41% των νοσηλειών που σχετίζονται με τη γρίπη σε ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω.

Μείωση των νοσηλειών λόγω COVID-19 στην ίδια ηλικιακή ομάδα κατά 14–20%.

Αυτές οι προβλέψεις υποθέτουν ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι της νοσηλείας ήταν 60% για τα εμβόλια κατά της γρίπης και 75% για τα εμβόλια COVID-19. Τα παραπάνω ποσοστά επιλέχθηκαν με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία. Το ποσοστό των αποφευχθέντων νοσηλειών ποικίλλει λόγω των διαφορετικών επιπέδων εμβολιασμού και των υποθέσεων σχετικά με τη μεταδοτικότητα και την εξασθένηση της ανοσίας.

Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες για τη μείωση της πίεσης στα νοσοκομεία, τόσο μέσω μακροχρόνιων μέτρων όπως ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης όσο και νεότερων προγραμμάτων όπως ο εμβολιασμός κατά της COVID-19. Επιπλέον, υπογραμμίζουν ότι ακόμη και μικρές αυξήσεις στην εμβολιαστική κάλυψη μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική μείωση των νοσηλειών.

Διαβάστε επίσης:

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα: Ωφελεί ή όχι η άσκηση;

Εννέα ιατρικές ανακαλύψεις που μας έδωσαν ελπίδα το 2025 και κάνουν τους επιστήμονες να χαμογελούν με αισιοδοξία