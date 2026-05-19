ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 16:58
Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

19.05.2026 16:00

Άρση ασυλίας για την Ζωή αποφάσισε η Ολομέλεια, μετά από μηνύσεις Άδωνι και δικαστικών λειτουργών

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δυο υποθέσεις, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Η μία δικογραφία αφορά  μήνυση δικαστικών λειτουργών για όσα συνέβησαν στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών και η άλλη μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση. 

Όσον αφορά στη μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη, η άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας υπερψηφίστηκε από 162 βουλευτές, ενώ 53 βουλευτές καταψήφισαν και 13 δήλωσαν «παρών». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε μιλήσει νωρίτερα για «ψευδοδικογραφία» και «στημένη άρση ασυλίας από ένα φασίστα».  

Σε σχέση με το αίτημα για άρση της ασυλίας της με αφορμή τη μήνυση των δικαστικών λειτουργών, αυτό  υπερψηφίστηκε από 177 βουλευτές , 54 είπαν «όχι» και 13 ψήφισαν «παρών». Για αυτή την περίπτωση η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε για «δυο επίορκες δικαστικές λειτουργούς» οι οποίες «παραβίασαν το καθήκον τους» στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών. 

Πώς ψήφισαν τα κόμματα

Υπέρ της διπλής άρσης της βουλευτικής της ασυλίας τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε το εισαγγελικό αίτημα μετά τη μήνυση των δικαστικών λειτουργών αλλά απείχε από την ψηφοφορία για τη μήνυση Γεωργιάδη. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, όπως και η ΝΙΚΗ καταψήφισαν την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Απείχε από τη ψηφοφορία το ΚΚΕ. «Παρών» δήλωσε η Ελληνική Λύση. 

Καιρίδης: Είπατε τον Άδωνι «κότα» – «Δε θέλουμε τα δικαστήρια να γίνουν ζούγκλα»

Υπερασπιζόμενος τη στάση της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός της εκπρόσωπος Δημήτρης Καιρίδης, σημείωσε μεταξύ άλλων πως «η κατάληψη γραφείου σε δικαστικό μέγαρο, οι βιαιοπραγίες, ο προπηλακισμός, η βιντεοσκόπηση, δεν είναι άσκηση βουλευτικών καθηκόντων. Δεν θέλουμε τα δικαστήρια να γίνουν ζούγκλα, οι συνήγοροι να κυνηγούν τους δικαστές και να τους κλείνουν στα γραφεία τους».

Όσον αφορά στη μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπήρξε συκοφαντική δυσφήμιση, τον είπατε “κότα”, σας έκανε μήνυση, θα του κάνετε κι εσείς. Θα τα βρείτε στα δικαστήρια. Ναι, και οι…. κότες έχουν δικαιώματα».

Στο μεταξύ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε εκ νέου στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή εν προκειμένω τη στάση του στη ψηφοφορία, λέγοντας πως αυτή συνιστά «ντροπή» και της προκαλεί «θλίψη», καταγγέλλοντας πως η Χαριλάου Τρικούπη «τα βρήκε με τη ΝΔ για τις διώξεις». Σε ό,τι αφορά την αποχή του ΚΚΕ υποστήριξε πως η στάση του διευκολύνει τις επιδιώξεις της πλειοψηφίας. 

Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε εξαίρεση Γεωργαντά – Γεωργαντάς: Κάντε μου μομφή

Νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε αίτημα αναβολής της συνεδρίασης, καταγγέλλοντας πως κατά τη σχετική συζήτηση στην επιτροπή Δεοντολογίας δέχθηκε «κακοποιητικές συμπεριφορές» και «τραμπουκισμούς» από το προεδρείο και τους «γαλάζιους» βουλευτές. 

Εντωμεταξύ, ζήτησε να εξαιρεθεί ο Γιώργος Γεωργαντάς από την έδρα, υποστηρίζοντας πως δεν μπορεί να προεδρεύει λόγω μεροληπτικής συμπεριφοράς σε βάρος της για την οποία επιβραβεύτηκε από τον Άδωνι Γεωργιάδη. Προς επίρρωσιν του ισχυρισμού κατέθεσε στα πρακτικά φωτογραφίες με τους δυο άνδρες να έχουν θερμό εναγκαλισμό, με τον κ. Γεωργαντά να υποστηρίζει ο υπουργός Υγείας του είχε ευχηθεί για τα γενέθλιά του.

Ο Γιώργος Γεωργαντάς πάντως κάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, εφόσον το επιθυμεί, να καταθέσει πρόταση μομφής εναντίον του, «αυτός είναι ο δρόμος» είπε. Θύμισε ότι στην Επιτροπή Δεοντολογίας την Παρασκευή, όπου και πάλι η Πλεύση Ελευθερίας είχε ζητήσει την εξαίρεσή του, και ήταν η μόνη που υπερψήφισε το αίτημα.

