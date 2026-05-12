search
ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 12:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.05.2026 12:20

Ηράκλειο: Από την πλαϊνή πόρτα στα δικαστήρια ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Θα ζητήσει αναβολή για αύριο

12.05.2026 12:20
dikastiria irakleio 77- new
Photo: neakriti.gr

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη, οδηγήθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του και μητέρας τεσσάρων παιδιών.

Ο κατηγορούμενος εισήλθε στο κτίριο από την πλαϊνή είσοδο, ενώ τα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια είναι έτσι κι αλλιώς δρακόντεια, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και διμοιριών, καθώς στο ίδιο κτίριο διεξάγεται και η δίκη για την υπόθεση του 3χρονου Άγγελου.

Από την πλευρά του συνήγορου υπεράσπισης Διονύση Βέρρα, σύμφωνα με το cretalive, θα υποβληθεί αίτημα για νέα αναβολή για αύριο, ώστε να απολογηθεί.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου υποστηρίζει πως πρόκειται για ατύχημα, ισχυριζόμενος ότι η γυναίκα άνοιξε την πόρτα του οχήματος και έπεσε στο οδόστρωμα.

Πάντως, ο ισχυρισμός του 30χρονου για βλάβη στην πόρτα φαίνεται να μην ευσταθεί και να πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν συλλεχθεί δείγματα DNA και αίματος από το όχημα, ενώ το αυτοκίνητο τύπου κλούβα και ειδικότερα οι πόρτες αναμένεται να εξεταστούν από πραγματογνώμονα.

Η νεαρή μητέρα συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Φέρει κατάγματα στο κρανίο και στον αυχένα, καθώς και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ σύμφωνα με τον διοικητή του ιδρύματος, παρουσίασε περιτραυματική αμνησία και δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη.

Διαβάστε επίσης:

Σοβαρά επεισόδια στο ΑΠΘ: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές, έξι τραυματίες (video)

Αγνοούνται δύο 20χρονοι στο Λιτόχωρο Πιερίας – Επιχειρεί η ΕΜΑΚ

Τιθορέα: «Τους παρακολουθούσαμε μήνες», λέει ο Χρυσοχοϊδης – Ελέγχονται και για άλλες ληστείες οι συλληφθέντες, συνεχίζεται η έρευνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
acun-new
MEDIA

Ατζούν Ιλιτζαλί για τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη στο Survivor: «Πάω εκτάκτως στον Άγιο Δομίνικο»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο ανήλικες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας

SURVIVOR NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Χαριστική βολή» (;) για το Survivor το τραγικό περιστατικό

xardalias_konstantatos
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο»

ETAD_logo_new
ADVERTORIAL

ΕΤΑΔ: Προκήρυξη διαγωνισμών για την παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλών στη Ρόδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

samaras- kaklamanis- gerapetritis- xardalias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι 3 λόγοι για φθινοπωρινές κάλπες, οι κινήσεις Σαμαρά, Νικήτας και Παπασταύρου στο επικρατείας, το πασοκικό άγχος, ο Γεραπετρίτης «ισιώνει» Δένδια   

kalpi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η Καρυστιανού - Μέγα πρόβλημα η ακρίβεια

Dendias-Gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Οι περίεργοι χειρισμοί του Δένδια και η διορθωτική παρέμβαση Γεραπετρίτη 

klavdia-new
LIFESTYLE

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις - «Ανόητο και ανεπίτρεπτο - Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 12:56
acun-new
MEDIA

Ατζούν Ιλιτζαλί για τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη στο Survivor: «Πάω εκτάκτως στον Άγιο Δομίνικο»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο ανήλικες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας

SURVIVOR NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Χαριστική βολή» (;) για το Survivor το τραγικό περιστατικό

1 / 3