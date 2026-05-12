Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη, οδηγήθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του και μητέρας τεσσάρων παιδιών.

Ο κατηγορούμενος εισήλθε στο κτίριο από την πλαϊνή είσοδο, ενώ τα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια είναι έτσι κι αλλιώς δρακόντεια, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και διμοιριών, καθώς στο ίδιο κτίριο διεξάγεται και η δίκη για την υπόθεση του 3χρονου Άγγελου.

Από την πλευρά του συνήγορου υπεράσπισης Διονύση Βέρρα, σύμφωνα με το cretalive, θα υποβληθεί αίτημα για νέα αναβολή για αύριο, ώστε να απολογηθεί.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου υποστηρίζει πως πρόκειται για ατύχημα, ισχυριζόμενος ότι η γυναίκα άνοιξε την πόρτα του οχήματος και έπεσε στο οδόστρωμα.

Πάντως, ο ισχυρισμός του 30χρονου για βλάβη στην πόρτα φαίνεται να μην ευσταθεί και να πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν συλλεχθεί δείγματα DNA και αίματος από το όχημα, ενώ το αυτοκίνητο τύπου κλούβα και ειδικότερα οι πόρτες αναμένεται να εξεταστούν από πραγματογνώμονα.

Η νεαρή μητέρα συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Φέρει κατάγματα στο κρανίο και στον αυχένα, καθώς και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ σύμφωνα με τον διοικητή του ιδρύματος, παρουσίασε περιτραυματική αμνησία και δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη.

