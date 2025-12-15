search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

15.12.2025

Λεωφορείο του ΟΑΣΑ κυκλοφορεί με σπασμένα τζάμια και ανοιχτή πόρτα – Σε κίνδυνο οι επιβάτες (Video)

15.12.2025 18:23
leoforeio

Εντύπωση προκαλεί ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και προβλήθηκε στην εκπομπή Live You, όπου λεωφορείο του ΟΑΣΑ καταγράφεται εν κινήσει, να ακολουθεί το δρομολόγιό του, ενώ η μία πόρτα του ήταν ανοιχτή και τα τζάμια της σπασμένα.

Πρόκειται για λεωφορείο που εκτελεί το δρομολόγιο 203, το οποίο κάνει τη διαδρομή Καρέας – Ακαδημίας, ενώ τα σχετικά πλάνα που είδαν το «φως» της δημοσιότητας τραβήχτηκαν ενώ το λεωφορείο βρισκόταν επί της οδού Κύπρου, στον Βύρωνα.

Τι έπρεπε να συμβεί, βάσει πρωτοκόλλου

Στο βίντεο που έχει τραβήξει επιβάτης, το λεωφορείο κινείται κανονικά, ενώ οι επιβάτες στέκονται δίπλα ή και πάνω στα γυαλιά από τη σπασμένη τζαμαρία που έχουν γεμίσει το πάτωμα του οχήματος, και δίπλα από την ορθάνοιχτη πόρτα του.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο ΟΑΣΑ δεν ήταν ενήμερος για το περιστατικό ενώ, βάσει πρωτοκόλλου, το λεωφορείο θα έπρεπε κανονικά να έχει ακινητοποιηθεί επί τόπου μετά το συμβάν που προκάλεσε το σπάσιμο της πόρτας του, και να πάει ένα άλλο στο σημείο, προκειμένου να παραλάβει τους επιβάτες.

Διαβάστε επίσης:

Κυνηγοί εντόπισαν σκελετό στη Σίκινο – Ανήκει σε Γαλλίδα τουρίστρια που αγνοούταν

Πώς απαντά ο γνωστός τραγουδιστής στις φερόμενες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

«Την έλεγε πρεζάκι και βρομιάρα», λέει η αδελφή της 16χρονης που επιτέθηκε με πεταλούδα σε συμμαθήτρια της – Οι στιγμές πανικού που ακολούθησαν στο 60ο Γυμνάσιο Κυψέλης

