Πώς απαντά ο γνωστός τραγουδιστής στις φερόμενες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Αιφνιδιασμένος εμφανίζεται ο γνωστός τραγουδιστής από την πληροφορία που διακινείται περί ύπαρξης δύο σοβαρών καταγγελιών σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στο μεσημβρινό δελτίο του Star, ο καλλιτέχνης δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για οποιαδήποτε καταγγελία εις βάρος του, θέμα που έφερε στο φως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Ακόμη εμείς στα χέρια μας δεν έχουμε καμιά καταγγελία, δεν ξέρουμε το ακριβές περιεχόμενό της».

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ στο Star, «ο ίδιος ο τραγουδιστής αρνείται οποιαδήποτε σεξουαλική κακοποίηση, δεν έχει καμία σχέση με όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες και δίνει τη δική του εκδοχή στα γεγονότα».

«Η δισκογραφική εταιρεία του καλλιτέχνη κρατάει αποστάσεις, όπως πάντα, δεν έχει κάποια αντίδραση. Το πρόγραμμα πάντως και τα σχέδια του δημοφιλούς τραγουδιστή συνεχίζονται κανονικότατα».

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει κατατεθεί επίσημα κάποια καταγγελία, ενώ από την πλευρά της δισκογραφικής εταιρείας δεν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση. Το επαγγελματικό πρόγραμμα του καλλιτέχνη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει αλλάξει.

