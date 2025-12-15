search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 20:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 17:31

Πώς απαντά ο γνωστός τραγουδιστής στις φερόμενες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

15.12.2025 17:31
microfono tragoudi 88- new

Αιφνιδιασμένος εμφανίζεται ο γνωστός τραγουδιστής από την πληροφορία που διακινείται  περί ύπαρξης δύο σοβαρών καταγγελιών σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στο μεσημβρινό δελτίο του Star, ο καλλιτέχνης δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για οποιαδήποτε καταγγελία εις βάρος του, θέμα που έφερε στο φως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Ακόμη εμείς στα χέρια μας δεν έχουμε καμιά καταγγελία, δεν ξέρουμε το ακριβές περιεχόμενό της».

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ στο Star, «ο ίδιος ο τραγουδιστής αρνείται οποιαδήποτε σεξουαλική κακοποίηση, δεν έχει καμία σχέση με όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες και δίνει τη δική του εκδοχή στα γεγονότα».

«Η δισκογραφική εταιρεία του καλλιτέχνη κρατάει αποστάσεις, όπως πάντα, δεν έχει κάποια αντίδραση. Το πρόγραμμα πάντως και τα σχέδια του δημοφιλούς τραγουδιστή συνεχίζονται κανονικότατα».

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει κατατεθεί επίσημα κάποια καταγγελία, ενώ από την πλευρά της δισκογραφικής εταιρείας δεν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση. Το επαγγελματικό πρόγραμμα του καλλιτέχνη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει αλλάξει.

Διαβάστε επίσης:

«Την έλεγε πρεζάκι και βρομιάρα», λέει η αδελφή της 16χρονης που επιτέθηκε με πεταλούδα σε συμμαθήτρια της – Οι στιγμές πανικού που ακολούθησαν στο 60ο Γυμνάσιο Κυψέλης

Λαμία: Σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του κι έπεσε σε χαντάκι

Άγριο ξύλο μεταξύ μαθητριών στο κέντρο της Λαμίας, δύο άτομα στο νοσοκομείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kideia_lenas-samara_vaggelis-marinakis
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του, Ειρήνη

kalpes 43- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Alco: Συντριπτικά υπέρ των αγροτών οι πολίτες, δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις και για 6 στους 10 ψηφοφόρους ΝΔ

theodorikakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Θεοδωρικάκου – Φάμελλου για ακρίβεια και… εξώστη του Παλλάς

lefkada
ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό αγοριού 2 ετών από δεξαμενή (Photos)

tileorasi
MEDIA

Οι συνήθειες τηλεθέασης στις κορυφαίες προτιμήσεις του σαββατοκύριακου (13,14/12) δεν άλλαξαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 20:01
kideia_lenas-samara_vaggelis-marinakis
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του, Ειρήνη

kalpes 43- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Alco: Συντριπτικά υπέρ των αγροτών οι πολίτες, δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις και για 6 στους 10 ψηφοφόρους ΝΔ

theodorikakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Θεοδωρικάκου – Φάμελλου για ακρίβεια και… εξώστη του Παλλάς

1 / 3