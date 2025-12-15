search
15.12.2025 16:52

Άγριο ξύλο μεταξύ μαθητριών στο κέντρο της Λαμίας, δύο άτομα στο νοσοκομείο

15.12.2025 16:52
ksulo-lamia-214

Απίστευτο σκηνικό ξυλοδαρμού με πρωταγωνίστριες δύο ανήλικες μαθήτριες 17 ετών, σημειώθηκε αργά το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12/25), μετά το σχολείο, στην Λαμία.

Σύμφωνα με το LamiaReport οι δύο μαθήτριες είχαν διαφορές από το σχολείο και ο διαπληκτισμός τους ξεκίνησε αρκετά νωρίτερα πριν φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο, όπου έπεσε άγριο ξύλο!

Η μία από τις δύο κοπέλες φέρεται να ειδοποίησε τη μητέρα της που έφτασε στο σημείο και προσπάθησε να απομακρύνει την κόρη της από την άλλη 17χρονη. Πάνω στο νέο καυγά, η γυναίκα βρέθηκε στο έδαφος και χτύπησε στον αυχένα της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τόσο την πεσμένη στο πεζοδρόμιο γυναίκα, αλλά και τη μία 17χρονη που πονούσε στο χέρι της.

Πάντως, παρά το γενικό χαμό και την παρουσία πολλών ατόμων στο σημείο, ελάχιστοι ήταν αυτοί που έσπευσαν να χωρίσουν και να εκτονώσουν την κατάσταση. Ένας διερχόμενος οδηγός σταμάτησε το αυτοκίνητό του και προσπάθησε να βοηθήσει.

Μηχανή της ΔΙΑΣ που έτυχε να περνά από το σημείο επενέβη και προσπάθησε να συγκεντρώσει καταθέσεις, ενώ δύο κοπέλες μετέβησαν και στο Τμήμα για να περιγράψουν τα όσα είδαν.

