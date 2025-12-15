search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

15.12.2025 15:46

Ιεράπετρα: Καταγγελία ότι έδεσαν και φίμωσαν 67χρονη μέσα στο σπίτι της

15.12.2025 15:46
PERIPOLIKO

Στην καταγγελία ότι, τα ξημερώματα της Κυριακής, δύο άτομα με γάντια και πιθανόν κουκούλες μπήκαν στο σπίτι που διέμεναν στην ενδοχώρα της Ιεράπετρας Λασιθίου και αφού έδεσαν, φίμωσαν με κολλητική ταινία την 67χρονη γυναίκα του, προχώρησε ένας ηλικιωμένος.

Όπως ανέφερε στις Αρχές, οι δύο δράστες αφού έψαξαν όλους τους χώρους του σπιτιού, αποχώρησαν, δίχως να αποσπάσουν οτιδήποτε ενώ η 67χρονη αφού κατάφερε να λυθεί μόνη της, ενημέρωσε για το συμβάν τον σύζυγό της που κοιμάται σε άλλο χώρο μαζί με το 40χρονο παιδί τους, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Μάλιστα η 67χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν είχε εμφανή σημάδια κακοποίησης. Ωστόσο λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

