ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 15:56
14.12.2025 14:37

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Θα γίνει μια καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή»

kwnstantaras

Σε μια ιδιαίτερα σοβαρή αποκάλυψη προχώρησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μέσα από την εκπομπή του OPEN «Ραντεβού το ΣΚ».

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής είπε πως τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί καταγγελία σε βάρος γνωστού και αγαπητού τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση.

«Αυτή την εβδομάδα πρόκειται να γίνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία, που αφορά σε σεξουαλική κακοποίηση. Και αφορά σε έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή. Είναι κάτι που θα γίνει κι ετοιμάζεται αυτές τις μέρες. Αφορά σε έναν πολύ αγαπημένο τραγουδιστή», είπε.

«Είναι από αυτά τα ονόματα τα πολύ λίγα»

«Εμπλέκονται αρκετοί άνθρωποι, γνωστοί δικηγόροι. Θα γίνει αυτή η καταγγελία μέσα στην εβδομάδα. Είναι πολύ σοβαρό και γι’ αυτό δεν θα υπονοήσω τίποτα για τους πρωταγωνιστές, επειδή παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Θα το μάθουμε δημόσια μέσα στην εβδομάδα, ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη και θα είναι κάτι που θα ασχολιόμαστε από εδώ και πέρα για πάρα πολλές ημέρες. Είναι… συναδελφικό το θέμα, έχουν κάνει καταγγελία συνάδελφοί του σε αυτόν και όχι μόνο», πρόσθεσε.

«Είναι από αυτά τα ονόματα τα πολύ λίγα, τα ελάχιστα και θα συζητηθεί πάρα πολύ… Είναι και ο χώρος που έγινε ό,τι έγινε, ο τρόπος, το μέρος, ο χρόνος κλπ… Είναι ένας τραγουδιστής, μέσα στη δεκάδα των πιο γνωστών», κατέληξε.

