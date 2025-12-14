Τέιλορ Σουίφτ: Έδωσε μπόνους $197 εκατ. στους συνεργάτες της – Ξέσπασαν σε κλάματα (Video)

Μπόνους 197 εκατομμυρίων δολαρίων έδωσε η Τέιλορ Σουίφτ στους συνεργάτες της μετά την ολοκλήρωση του Eras Tour, με εκείνους να ξεσπάνε σε κλάματα.

Σε σκηνή από τη σειρά «The End of an Era», η 36χρονη τραγουδίστρια φαίνεται να μοιράζει χειρόγραφα σημειώματα σε κάθε μέλος του συνεργείου της, την ώρα που συγκεντρώνεται γύρω της.

Taylor Swift’s ‘The Eras Tour’ crew’s reaction as they receive their bonus for working on the tour



Over the past two years, Swift gave out $197 million in bonuses to everyone working on her Eras Tour, including truck drivers, caterers, dancers and musicians pic.twitter.com/KjaZCZBRHJ — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) December 12, 2025

«Όλοι έχετε το ίδιο μήνυμα στις κάρτες σας, οπότε ήλπιζα να το ανοίξετε μαζί», λέει η Σουίφτ σε απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο X. «Πριν ανοίξετε, θέλω απλώς να σας πω ότι αυτό το σκέλος της περιοδείας ήταν πιο δύσκολο από οτιδήποτε έχω κάνει ποτέ σε live συνθήκες, και εσείς το αναλάβατε με τόσο ενθουσιασμό, τόση περιέργεια και με την αντοχή που δείξατε. Το πνεύμα που δείξατε», προσθέτει η σταρ.

Όπως ανέφερε, η επιτυχία του Eras Tour οφείλεται όχι μόνο στη δική της σκληρή δουλειά, αλλά και στων συνεργατών της. «Πόσα δώσατε σε αυτά τα πλήθη, που μου το ανταποδίδουν κάθε βράδυ. Η περιοδεία πήγε πάρα πολύ καλά χάρη στη σκληρή δουλειά όλων μας. Οπότε, αν μπορείτε, διαβάστε το μήνυμα», του λέει στη συνέχεια.

Τότε, ένα από τα μέλη του συνεργείου διάβασε δυνατά το δικό του μήνυμα, το οποίο έγραφε: «Αγαπητέ Καμ, ταξιδέψαμε τον κόσμο όπως είχαμε σκοπό. Εντυπωσιάσαμε τα πλήθη, αλλά μας έλειψε και η οικογένεια. Η ευγνωμοσύνη μου δεν προέρχεται από μια τράπεζα, αλλά ορίστε (αριθμός ποσού) δολάρια απλώς για να πω ευχαριστώ. Με αγάπη, Τέιλορ».

Το ακριβές ποσό που έδωσε η Σουίφτ είχε θολωθεί στο απόσπασμα. Στην επόμενη σκηνή οι συνεργάτες τους φαίνονται να σκουπίζουν τα δάκρυά τους, συγκινημένοι από την κίνηση της Τέιλορ Σουίφτ. Σε άλλο σημείο του αποσπάσματος, ένας από τους βοηθούς παραγωγής της Σουίφτ δέχεται αγκαλιά από συνάδελφό του, αφού προηγουμένως έχει πει ότι «πάει να λιποθυμήσει», ενώ στο τέλος και η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια αγκαλιάζει μέλη του συνεργείου.

Αλλού στη σκηνή, η Σουίφτ εξηγεί ότι το να δώσει μπόνους στο συνεργείο της περιοδείας της είναι σημαντικό για εκείνη, «γιατί το να θέσεις ένα προηγούμενο με το Eras Tour είναι πραγματικά σημαντικό για μένα».«Οι άνθρωποι που δουλεύουν στον δρόμο, αν η περιοδεία έχει μεγαλύτερα έσοδα, παίρνουν μεγαλύτερο μπόνους. Και αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν τόσο σκληρά. Και είναι οι καλύτεροι σε αυτό που κάνουν», λέει σε άλλο του κλιπ που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

