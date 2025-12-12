search
12.12.2025 16:07

Η Τέιλορ Σουίφτ ξεσπά σε κλάματα μιλώντας για τα κοριτσάκια που δολοφονήθηκαν σε επίθεση στο Σάουθπορτ (Video)

swift tears

Η Τέιλορ Σουίφτ ξέσπασε σε κλάματα μετά τη συνάντηση με τους επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης με μαχαίρι στο Σάουθπορτ, όπως αποκαλύπτουν πλάνα από τα παρασκήνια της περιοδείας της Eras.

Η σταρ συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με μερικούς από τους πληγέντες της επίθεσης τον Ιούλιο του 2024, η οποία έλαβε χώρα σε ένα εργαστήριο χορού με θέμα την Τέιλορ Σουίφτ και στοίχισε τη ζωή σε τρία νεαρά κορίτσια.

Στη συνέχεια, έκλαιγε στο καμαρίνι της, καθώς η μητέρα της, Αντρέα, προσπαθούσε να την παρηγορήσει.

«Ξέρω ότι δεν φαίνεται, αλλά ξέρω ότι τους βοήθησες», είπε.

Η Σουίφτ, η οποία φορούσε ήδη το κοστούμι της παράστασης, έπρεπε στη συνέχεια να σηκωθεί και να εμφανιστεί για τρεισήμισι ώρες στο στάδιο Wembley του Λονδίνου.

Μιλώντας σε επιλεγμένα μέλη των μέσων ενημέρωσης στην πρεμιέρα του νέου της ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων Disney+ στη Νέα Υόρκη, η Σουίφτ αποκάλυψε ότι ένιωσε την ανάγκη να «δημιουργήσει κάποια μορφή διαφυγής» για τους θαυμαστές της μετά το περιστατικό.

«Από ψυχικής άποψης, ζω μια ζωή που είναι εξωπραγματική τις περισσότερες φορές», λέει η σταρ στο πρώτο επεισόδιο. «Αλλά πρέπει να μπορώ να διαχειριστώ όλα τα συναισθήματα και μετά να αναζωογονηθώ και να εμφανιστώ».

Προσθέτοντας στο συναισθηματικό βάρος, η συναυλία στο Wembley σηματοδότησε επίσης την επιστροφή της Σουίφτ στη σκηνή μετά την ακύρωση τριών συναυλιών στη Βιέννη της Αυστρίας, λόγω τρομοκρατικής απειλής.

Με τα δικά της λόγια, η περιοδεία «απέφυγε οριακά μια κατάσταση σφαγής» όταν η CIA ανακάλυψε ένα σχέδιο για την έκρηξη βόμβας στη συναυλία.

Η Σουίφτ είπε ότι εμφανίζεται για 20 χρόνια, αλλά «το να φοβάσαι ότι κάτι θα συμβεί στους θαυμαστές σου είναι κάτι καινούργιο».

