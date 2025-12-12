search
Τζέιμι Λι Κέρτις: «Βρίσκομαι στο τέλος της καριέρας μου – Θα αποσυρθώ όταν δεν θα με ζητούν πια»

Για το μέλλον της στην υποκριτική μίλησε η Τζέιμι Λι Κέρτις, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται στη «δύση» της καριέρας της, καθώς σκοπεύει να αποσυρθεί από τον χώρο όταν δεν θα έχει, πια, προτάσεις.

«Έχω σταματήσει να δηλώνω ότι αποσύρομαι. Αλλά φυσικά, θα αποσυρθώ κάποια στιγμή» δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε η 67χρονη ηθοποιός στο «People» στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Ella McCay» στο Λος Άντζελες.

Αναφερόμενη σε μια πρόσφατη συνέντευξή της στον Γουίλι Γκάιστ στην εκπομπή «Today», όπου είχε πει ότι «κατά πάσα πιθανότητα έχει δηλώσει τέσσερις φορές ότι αποσύρεται» κατά τη διάρκεια της καριέρας της, πρόσθεσε:

«Αυτό που δεν χρησιμοποίησε ο Γκάιστ ήταν το παράδειγμα που έδινα για τους γονείς μου. Το πλαίσιο αυτής της δήλωσης ήταν ότι παρακολουθούσα τους γονείς μου, οι οποίοι λάτρευαν αυτήν τη βιομηχανία και ήταν τεράστιοι αστέρες στην εποχή τους. Εγώ βρίσκομαι στο τέλος της καριέρας μου, σε μια πιο μικρή κλίμακα».

Σημειώνεται ότι η Τζέιμι Λι Κέρτις είναι κόρη των ηθοποιών Τζάνετ Λι και Τόνι Κέρτις. Στην πρόσφατη συνέντευξή της, η Κέρτις εξήγησε ότι η απόφασή της αυτή συνδέεται στενά με την εμπειρία της παρακολουθώντας τους γονείς της να δυσκολεύονται να βρουν ευκαιρίες στην υποκριτική, καθώς γερνούσαν.

«Αυτό που παρατήρησα από τους γονείς μου ήταν ότι, παρά τη μεγάλη τους αγάπη για το σινεμά, δεν είχαν πλέον την ευκαιρία να συνεχίσουν να εργάζονται στην υποκριτική, και αυτό τους έκοψε δύναμή τους. Δεν θέλω να βιώσω το ίδιο. Για αυτό, αν νιώσω ότι δεν με ζητάνε πια, θέλω να αποχωρήσω» τόνισε, επισημαίνοντας ότι προτιμά να «αποσυρθεί» ώστε να μη βιώσει την ταπείνωση του να ζητάει να εργαστεί, όταν δεν υπάρχει ζήτηση για την παρουσία της.

«Δεν θέλω να φτάσω στο σημείο να ζητάω δουλειά όταν πια δεν με χρειάζονται. Θέλω να αποχωρήσω όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, πριν από την απογοήτευση» ανέφερε, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι στιγμής, λαμβάνει θετικά σχόλια για τις δουλειές της.

«Η καριέρα μου τώρα είναι τέλεια και νιώθω πολύ ικανοποιημένη για το πώς εξελίσσεται» είπε, τέλος.

