LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 08:31

Πέτρος Λαγούτης για Big Brother: «Πρώτη φορά έφαγα κράξιμο και δυσφήμιση» (Video)

12.12.2025 08:31
lagoytis-new

Για την απόφασή του να παρουσιάσει το Big Brother μίλησε ο Πέτρος Λαγούτης παρά το γεγονός ότι παλαιότερα είχε δηλώσει ότι δεν θα παρουσίαζε ποτέ το εν λόγω ριάλιτι, επισημαίνοντας ότι εξεπλάγη από τα αρνητικά σχόλια και τη δυσφήμιση που υπέστη πριν καν ξεκινήσει το τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Η πορεία, ωστόσο, του παιχνιδιού, αλλά και το γεγονός ότι άνθρωποι τον σταματούσαν στον δρόμο προκειμένου να τον συγχαρούν, τον αποζημίωσαν στη συνέχεια γι’ αυτή του την απόφαση.

«Από την αρχή ξεκαθάρισα στον εαυτό μου ότι στο Big Brother δεν θα πάω να κάνω τον Ανδρέα Μικρούτσικο, κανένας δεν μπορεί αν τον κάνει. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει και οι εποχές λίγο. Ο Ανδρέας έκανε τον παρουσιαστή που ήταν και λίγο ψυχολόγος, αυτό το πράγμα όμως νομίζω ότι σήμερα, όποιος κι αν πάει να το κάνει, θα χάσει» είπε, καλεσμένος του Φάνη Λαμπρόπουλου στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και πρόσθεσε:

«Νομίζω ότι το Big Brother τρώει περισσότερο hate από την ίδια την τηλεόραση. Το ότι με σταματούσε κόσμος που δεν θα έβλεπε Big Brother, εννοώ και γνωστούς μου ανθρώπους, “ρε συ, δεν το έβλεπα ποτέ και το βλέπω για σένα” και “το πας καλά, μπράβο” μου έλεγαν, ήταν σε μεγάλη αντιδιαστολή με το κράξιμο που προσπαθούσαν να ρίξουν στην τηλεόραση ειδικά πριν αρχίσει. Πρώτη φορά έφαγα κράξιμο και δυσφήμιση, ήταν περίεργο στην αρχή».

