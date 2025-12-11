search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025
LIFESTYLE

11.12.2025 20:11

Η Αμάντα Σάιφρεντ δεν θα ζητήσει συγγνώμη που αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισητό» μετά τη δολοφονία του

Amanda Seyfried

Η πρωταγωνίστρια του The Housemaid, Αμάντα Σάιφρεντ, δήλωσε ότι «δεν ζητά συγγνώμη» που περιέγραψε τον Τσάρλι Κερκ ως «μισητό» μετά την δολοφονία του τον Σεπτέμβριο.

Η Σάιφρεντ μιλούσε στο Who What Wear όταν ρωτήθηκε για τη δραστηριότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένης της αντίδρασης γύρω από το σχόλιό της για τον Κερκ. «Δεν ζητάω συγγνώμη γι’ αυτό. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, σχολίασα ένα πράγμα. Είπα κάτι που βασιζόταν στην πραγματική πραγματικότητα, σε πραγματικά πλάνα και σε πραγματικά αποσπάσματα. Αυτό που είπα ήταν αρκετά αληθινό και είμαι ελεύθερη να έχω άποψη, φυσικά».

Το αρχικό σχόλιο της Σάιφρεντ, «Ήταν μισητός», δημοσιεύτηκε ως απάντηση σε ένα Instagram Reel που συγκέντρωσε μια σειρά από τα πιο αμφιλεγόμενα αποσπάσματα του Κερκ και προκάλεσε πολλές επικρίσεις. Στη συνέχεια, δημοσίευσε μια ξεχωριστή δήλωση στο Instagram στις 17 Σεπτεμβρίου λέγοντας: «Μπορώ να θυμώσω με τον μισογυνισμό και τη ρατσιστική ρητορική και ΕΠΙΣΗΣ συμφωνώ απόλυτα ότι η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ήταν απολύτως ανησυχητική και αξιοθρήνητη με κάθε δυνατό τρόπο. Κανείς δεν θα έπρεπε να βιώνει αυτό το επίπεδο βίας. Αυτή η χώρα θρηνεί πάρα πολλούς παράλογους και βίαιους θανάτους και πυροβολισμούς. Μπορούμε να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό;»

Στη συνέντευξή της στο Who What Wear, η Σάιφρεντ είπε ότι εκτίμησε το γεγονός ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας: «Δόξα τω Θεώ για το Instagram. Μπόρεσα να δώσω κάποια σαφήνεια και αφορούσε το να ξαναβρώ τη φωνή μου επειδή ένιωθα ότι είχε κλαπεί και είχε διαστρεβλωθεί – κάτι που κάνουν οι άνθρωποι, φυσικά».

