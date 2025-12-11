Η «Emily in Paris» σχολιάζει Κυριάκο Μητσοτάκη – «Κυβερνάς την Ελλάδα και μετά χαλαρώνεις με την Έμιλι στο Παρίσι;» (Video)

Στην παλαιότερη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι παρακολουθεί «Emily in Paris» μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα, αναφέρθηκε η Λίλι Κόλινς, λίγες ημέρες πριν κυκλοφορήσει η πέμπτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς.

Την ηθοποιό υποδέχτηκε στο Tonight Show ο Τζίμι Φάλον ο οποίος μιλώντας για τη σειρά είπε χαριτολογώντας ότι «πλέον οι παγκόσμιοι ηγέτες τσακώνονται για το Emily in Paris», σημειώνοντας ότι η Ρώμη ζητά η Έμιλι να μεταφερθεί εκεί, ενώ ο Μακρόν «τη θέλει πίσω στο Παρίσι».

Τότε, η Κόλινς θυμήθηκε την παλαιότερη σχετική δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζοντάς την ως εξής:

«Και ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της συζύγου του είναι το Emily in Paris. Και ότι μετά από μια μεγάλη μέρα, αυτό που θέλει είναι να πάει σπίτι και να τη δει μαζί της. Ήμουν σε φάση: “Τι; Μια δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς… να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;”» είπε με χιούμορ η ηθοποιός.

Η σχετική δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε γίνει τον Μάιο του 2023 όταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2night Show, ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι η σειρά τον χαλαρώνει.

«Όταν θέλω να χαλαρώσω πραγματικά ξέρεις τι βλέπω; Emily in Paris, η απόλυτη χαλάρωση. Το βλέπω με τη γυναίκα μου, με διασκεδάζει πάρα πολύ» είχε πει χαρακτηριστικά.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 10:20′

Διαβάστε επίσης:

Καίτη Γκρέυ: Αγωγή για ακύρωση της διαθήκης της κατέθεσε ο γιος της (Video)

Η Μπιγιονσέ επιστρέφει στο Met Gala μετά από 10 χρόνια

Ευρυδίκη: Ακυρώνει για λόγους υγείας όλες τις εμφανίσεις της