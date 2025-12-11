Καίτη Γκρέυ: Αγωγή για ακύρωση της διαθήκης της κατέθεσε ο γιος της (Video)

Αγωγή για ακύρωση της διαθήκης της Καίτης Γκρέυ κατέθεσε ο γιος της, Φίλιππος Ηλιάδης, δυο μήνες μετά τη δημοσιοποίησή της, τον περασμένο Οκτώβριο, στην οποία μοναδικός κληρονόμος της τραγουδίστριας αναφέρεται ο εγγονός της, Κωνσταντίνος Ηλιάδης.

«Επιφυλάσσομαι να ασκήσω μηνύσεις σε όλους τους εμπλεκομένους, όπως σε αυτόν που παρέδωσε τη διαθήκη στον μάρτυρα που εξετάστηκε και σε αυτόν που τη δημοσίευσε. Όλοι θα νιώσουν τον πέλεκυ της δικαιοσύνης» ανέφερε ο 78χρονος μέσω της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ

Σημειώνεται ότι η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ όριζε τον εγγονό της ως μοναδικό κληρονόμο της, με τον δικηγόρο του, Όθωνα Παπαδόπουλο να επισημαίνει σε δηλώσεις του ότι ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης στάθηκε στο πλευρό της γιαγιάς του μέχρι εκείνη να φύγει από τη ζωή γι’ αυτό και η αείμνηστη τραγουδίστρια του είχε μεγάλη αδυναμία.

Ο γιος της Καίτης Γκρέυ και θείος του Κωνσταντίνου Ηλιάδη, Φίλιππος Ηλιάδης, που είχε υποστηρίξει πως η διαθήκη είναι πλαστή, δεν περιλαμβάνεται σε αυτή.

«Προχώρησε η διαδικασία. Έγινε η δημοσίευση της διαθήκης. Επαληθεύτηκε αυτό που οι πάντες γνώριζαν, ότι τιμώμενο πρόσωπο είναι ο εγγονός, το πρόσωπο που της στάθηκε μέχρι το τέλος. Ήταν μεγάλη της αδυναμία. Το γνώριζαν οι πάντες και μεταξύ αυτών και η πλευρά του έτερου γιου της Καίτης Γκρέυ, του θείου δηλαδή του δικού μου εντολέα. Κάτι που είχε διαφανεί από τις δηλώσεις που είχε κάνει και ο ίδιος σε προγενέστερο χρονικό στάδιο. Είχε διαφανεί από τη δικαστική διαμάχη που είχε ξεκινήσει πριν ακόμα από την απώλεια της μεγάλης καλλιτέχνιδος. Όταν είχαμε τη δικαστική αντιδικία για το θέμα της δικαστικής συμπαράστασής της και του τόπου κατοικίας της για το τελευταίο χρονικό διάστημα της ζωής της. Δικαστική αντιδικία που είχε τελειώσει με τη δικαίωση της πλευράς του δικού μου εντολέα. Δεν γίνεται καμία αναφορά στα υπόλοιπα μέλη, αλλά στις παροχές που είχαν γίνει προς εκείνα όσο η Καίτη Γκρέυ ήταν εν ζωή. Με αυτό τον τρόπο αιτιολογεί την απόφασή της. Δεν περιλαμβάνει αφορισμό ή διατύπωση παραπόνου ή κατηγορίας για κάποιον από τους υπόλοιπους συγγενείς. Απλά επισημαίνει το πρόσωπο που της στάθηκε μέχρι τέλους. Ο άνθρωπος που έμεινε στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι τις τελευταίες ώρες στο νοσοκομείο ήταν ο αγαπημένος της εγγονός» είχε δηλώνει ο Όθων Παπαδόπουλος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», τον περασμένο Οκτώβριο.

