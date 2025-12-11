Ευρυδίκη: Ακυρώνει για λόγους υγείας όλες τις εμφανίσεις της

Όλες τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις ακύρωσε η Ευρυδίκη για τις επόμενες ημέρες, καθώς -όπως ενημέρωσε η τραγουδίστρια- μια αιφνίδια αδιαθεσία δεν της επιτρέπει να ανταπεξέλθει στα επαγγελματικά της καθήκοντα.

Με ένα στόρι της στο Instagram, η καλλιτέχνιδα αποκάλυψε πως ακολουθεί, ήδη, ισχυρή φαρμακευτική αγωγή, χωρίς ωστόσο να δώσει πρόσθετες πληροφορίες για την κατάστασή της.

«Αυτά είναι τα φάρμακά μου για τις επόμενες δύο βδομάδες… Δυστυχώς, αρρώστησα και θα χρειαστεί να ακυρώσω όλες τις υποχρεώσεις μου για τις επόμενες μέρες, με την ελπίδα να είμαι καλύτερα μέχρι το live της Παρασκευής με τον Χρήστο Δάντη – που είναι ήδη sold out εδώ και δύο βδομάδες – γιατί πραγματικά δε θέλω να απογοητεύσω κανέναν. Θέλω όμως να πω και κάτι σημαντικό: Όταν είμαστε άρρωστοι, οφείλουμε να προσέχουμε λίγο παραπάνω, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τους γύρω μας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη και την κατανόηση» έγραψε.

