11.12.2025 08:53

Σοφία Μουτίδου για Τούνη – Αλεξάνδρου: «Είναι ένα σκηνοθετημένο σίριαλ, κουράστηκα» (Video)

11.12.2025 08:53
moutidou-new

Τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την εικόνα της δημοσίως η Ιωάννα Τούνη σχολίασε η Σοφία Μουτίδου μετά τις εξομολογήσεις για τη ζωή της, αλλά και την πρόσφατη ανάρτηση της γνωστής influencer ως απάντηση στη συνέντευξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις με τις δηλώσεις του πρώην ζευγαριού και τα «βέλη» εκατέρωθεν, η ηθοποιός έκανε λόγο για «κατάχρηση των social media» και για «σήριαλ σκηνοθετημένο».

«Αυτό που είδα σαν εικόνα ήταν ρόλος! Την ώρα που γινόταν αυτό υποδυόταν κάτι. Άρα εδώ υπάρχει μια ανάγκη να βγει προς τα έξω ένα προσωπικό κομμάτι και μάλιστα παιγμένο. Βλέπουμε μια κατάχρηση των social media για τα πάντα. Ένα άνοιγμα πληγής από μόνος μου. Προσωπικά έχω κουραστεί πάρα πολύ, νιώθω και άβολα πολλές φορές με την ιστορία της Ιωάννας Τούνη. Έχει διακλαδώσεις παντού, είναι το μοτίβο ίδιο, εκθέτω – ανοίγω τα πάντα και μετά απορώ που ασχολήθηκαν. Αν δεν ασχοληθούν πολύ, ξανακεντρίζω για να ασχοληθούν. Είναι ένα γαϊτανάκι που εμένα προσωπικά με ντροπιάζει» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Τον λόγο στη συνέχεια πήρε η Ελίνα Παπίλα η οποία από την πλευρά της σχολίασε πως κάποιος άγνωστος στους θεατές λόγος κρύβεται πίσω από την αιτία του χωρισμού τους, με τη Σοφία Μουτίδου να απαντά:

«Πρόκειται για ένα σκηνοθετημένο σίριαλ. Καθόμαστε και βλέπουμε τη ζωή των Καρντάσιανς, απλά δεν υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια, υπάρχει ένα άτομο».

Ναταλία Δραγούμη: Στα social media δέχομαι πάρα πολλά σεξουαλικά πεσίματα με άσχημο τρόπο, είναι κακοποίηση

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

Η Πάμελα Άντερσον ξεκαθαρίζει αν είναι ή… υπήρξε ζευγάρι με τον Λίαμ Νίσον

