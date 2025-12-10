search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 17:54
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2025 16:53

Η Πάμελα Άντερσον ξεκαθαρίζει αν είναι ή… υπήρξε ζευγάρι με τον Λίαμ Νίσον

10.12.2025 16:53
anderson – neeson 99- new

Τη σιωπή της έσπασε για πρώτη φορά η Πάμελα Άντερσον για τη σχέση της με τον συμπρωταγωνιστή της στο Naked Gun, Λίαμ Νίσον, που ενώ αρχικά προκάλεσε σάλο, τελικά γράφτηκε ότι επρόκειτο για διαφημιστικό κόλπο για την προώθηση της ταινίας τους.

Η διάσημη ηθοποιός επιβεβαίωσε τις φήμες ότι εκείνη και ο συμπρωταγωνιστής της είχαν πράγματι ένα ρομαντικό ειδύλλιο. Για την ακρίβεια είπε πως: «Οι σπίθες ήταν αληθινές».

«Αν θέλετε να ξέρετε, ο Λίαμ κι εγώ είχαμε μια ρομαντική σχέση για λίγο, αλλά μόνο όταν τελειώσαμε τα γυρίσματα», επιβεβαίωσε στο People σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στις 9 Δεκεμβρίου.

Όπως αποκάλυψε, οι δύο σταρ πέρασαν «μια ιδιαίτερη εβδομάδα» στο σπίτι του Λίαμ Νίσον στη βόρεια Νέα Υόρκη.

Η Πάμελα Άντερσον αποκάλυψε μάλιστα ότι ο ηθοποιός την είχε συστήσει ως «την μέλλουσα κ. Νίσον» κατά τη διάρκεια ενός δείπνου σε γαλλικό εστιατόριο. Οι δυο τους πέρασαν επίσης χρόνο κάνοντας κηπουρική.

«Φρόντισα έναν θάμνο με τριανταφυλλιές που είχε κατακλυστεί από μέντα… Χάρηκα που βοήθησα και το εκτίμησε», είπε.

Η αξέχαστη «χαμένη εβδομάδα», όπως την αποκάλεσε, περιλάμβανε και ένα ευτράπελο με ένα άγριο ζώο. Όπως είπε η ηθοποιός ένα πρωινό ο Λίαμ Νίσον έδιωξε μία αρκούδα φορώντας μόνο το μπουρνούζι του. 

Ωστόσο, η Πάμελα Άντερσον παραδέχτηκε ότι η σχέση τους έληξε έπειτα από εκείνες τις λίγες ημέρες μαζί.

«Πήραμε χωριστούς δρόμους για να εργαστούμε σε άλλες ταινίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Συντονισμένη διαδικτυακή επίθεση με στόχο την Τέιλορ Σουίφτ – Την κατηγορούσαν ότι προωθεί ναζιστικές ιδέες

Μέγκαν Μαρκλ: Έστειλε γράμμα στον πατέρα της μετά την έκκλησή του από το νοσοκομείο

7 αεροπορικές εταιρίες που κάνουν την πρώτη θέση… σουίτα ξενοδοχείου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DISARONNO
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το αλκοολούχο ποτό «DISARONNO» – Πιθανόν να περιέχει θραύσματα γυαλιού

mitsotakis tiktok 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο TikTok για την προσωπική διαφορά: Μία ακόμα από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά

elon-musk
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Space X μπαίνει στην αγορά κινητή τηλεφωνίας: Έρχεται η Starlink Mobile

afd-new
ΚΟΣΜΟΣ

Το AfD απαντά στον Τραμπ περί «πολιτισμικής διαγραφής» με κάλεσμα για εθνικιστική αναβίωση στην Ευρώπη

earthquake_seismos_0812_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 17:53
DISARONNO
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το αλκοολούχο ποτό «DISARONNO» – Πιθανόν να περιέχει θραύσματα γυαλιού

mitsotakis tiktok 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο TikTok για την προσωπική διαφορά: Μία ακόμα από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά

elon-musk
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Space X μπαίνει στην αγορά κινητή τηλεφωνίας: Έρχεται η Starlink Mobile

1 / 3