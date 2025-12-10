Η Πάμελα Άντερσον ξεκαθαρίζει αν είναι ή… υπήρξε ζευγάρι με τον Λίαμ Νίσον

Τη σιωπή της έσπασε για πρώτη φορά η Πάμελα Άντερσον για τη σχέση της με τον συμπρωταγωνιστή της στο Naked Gun, Λίαμ Νίσον, που ενώ αρχικά προκάλεσε σάλο, τελικά γράφτηκε ότι επρόκειτο για διαφημιστικό κόλπο για την προώθηση της ταινίας τους.

Η διάσημη ηθοποιός επιβεβαίωσε τις φήμες ότι εκείνη και ο συμπρωταγωνιστής της είχαν πράγματι ένα ρομαντικό ειδύλλιο. Για την ακρίβεια είπε πως: «Οι σπίθες ήταν αληθινές».

«Αν θέλετε να ξέρετε, ο Λίαμ κι εγώ είχαμε μια ρομαντική σχέση για λίγο, αλλά μόνο όταν τελειώσαμε τα γυρίσματα», επιβεβαίωσε στο People σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στις 9 Δεκεμβρίου.

Όπως αποκάλυψε, οι δύο σταρ πέρασαν «μια ιδιαίτερη εβδομάδα» στο σπίτι του Λίαμ Νίσον στη βόρεια Νέα Υόρκη.

Η Πάμελα Άντερσον αποκάλυψε μάλιστα ότι ο ηθοποιός την είχε συστήσει ως «την μέλλουσα κ. Νίσον» κατά τη διάρκεια ενός δείπνου σε γαλλικό εστιατόριο. Οι δυο τους πέρασαν επίσης χρόνο κάνοντας κηπουρική.

«Φρόντισα έναν θάμνο με τριανταφυλλιές που είχε κατακλυστεί από μέντα… Χάρηκα που βοήθησα και το εκτίμησε», είπε.

Η αξέχαστη «χαμένη εβδομάδα», όπως την αποκάλεσε, περιλάμβανε και ένα ευτράπελο με ένα άγριο ζώο. Όπως είπε η ηθοποιός ένα πρωινό ο Λίαμ Νίσον έδιωξε μία αρκούδα φορώντας μόνο το μπουρνούζι του.

Ωστόσο, η Πάμελα Άντερσον παραδέχτηκε ότι η σχέση τους έληξε έπειτα από εκείνες τις λίγες ημέρες μαζί.

«Πήραμε χωριστούς δρόμους για να εργαστούμε σε άλλες ταινίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

