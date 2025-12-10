Μέγκαν Μαρκλ: Έστειλε γράμμα στον πατέρα της μετά την έκκλησή του από το νοσοκομείο

Γράμμα στον πατέρα της, έστειλε η Μέγκαν Μαρκλ μετά την έκκλησή του μέσα από το νοσοκομείο κατά την οποία ικέτευε για επικοινωνία μαζί της, ώστε να μη φύγει από τη ζωή με τους δυο τους να είναι αποξενωμένοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δούκισσα του Σάσεξ απέστειλε την επιστολή μέσω «αξιόπιστων και έμπιστων επαφών» η οποία βρίσκεται, πλέον, στα χέρια του 81χρονου ο οποίος αναρρώνει στις Φιλιππίνες μετά από επέμβαση κατά την οποία οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό τμήματος του αριστερού του ποδιού λόγω μεγάλης θρόμβωσης.

Ο Τόμας Μαρκλ είχε απευθύνει έκκληση στη Μέγκαν λέγοντας: «Δεν θέλω να πεθάνω ενώ παραμένουμε αποξενωμένοι».

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να δει τον γαμπρό του, πρίγκιπα Χάρι, καθώς και τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ «πριν να είναι αργά», όπως τόνισε.

A spokesperson for Meghan Markle said she had managed to send a letter to her hospitalized father despite the Daily Mail breaching "clear ethical boundaries" by reporting from his bedside.



Read more:https://t.co/kInwZsGpYV — GMA Integrated News (@gmanews) December 10, 2025

Όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα, η Μέγκαν αναζήτησε τον πατέρα της επικοινωνώντας με νοσοκομεία στις Φιλιππίνες, προτού του στείλει το γράμμα, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό, μέχρι στιγμής.

Ο Τόμας Μαρκλ έχει εξέλθει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ θα παραμείνει στο νοσοκομείο για περίπου μία εβδομάδα, προτού μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, θα ακολουθήσει μια μακρά περίοδος ανάρρωσης και, όταν επουλωθεί το τραύμα, αναμένεται να τοποθετηθεί προσθετικό μέλος.

Σημειώνεται ότι η αποξένωση μεταξύ της Μέγκαν Μαρκλ και του πατέρα της ξεκίνησε το 2018, όταν ο Μαρκλ πόζαρε για παπαράτσι λίγο καιρό πριν από τον γάμο της με τον Χάρι. Ο ίδιος δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον πρίγκιπα Χάρι, ούτε όμως και τα εγγόνια του.

