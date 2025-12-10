search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:47
10.12.2025 10:38

Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο: «Θέλω να αποζημιωθώ για αυτό που τράβηξα» (Video)

10.12.2025 10:38
Για το τροχαίο που είχε σημειωθεί στη λεωφόρο Συγγρού, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε τη μηχανή του, τραυματίζοντάς τον σοβαρά μίλησε ο Μιχάλης Μητρούσης, επισημαίνοντας ότι η ιστορία αυτή του στοίχισε τόσο σε σωματικό όσο και ψυχολογικό επίπεδο.

«Το έργο λέγεται “Τοκ Τοκ”, είναι του Λοράν Μπαφί. Εδώ στην Ελλάδα πρωτοπαίχτηκε από τον Κώστα Σπυρόπουλο και τώρα μεταφέρεται στο Βρετάνια μετά από μια δεκαετία περίπου. Αναφέρεται στην αρρώστια που λέγεται Ζιλ ντε λα Τουρέτ, είναι ψυχοδιαγνωστικό. Είναι εξαιρετικοί οι ηθοποιοί που παίζουμε και δεν υπάρχει δεύτερος ρόλος στην παράσταση. Ακόμα και έναν τραγουδιστή, τον Δημήτρη Κανέλλο, που τον χρησιμοποιούμε, είναι και αυτός μέρος της παράστασης» είπε αρχικά ο Μιχάλης Μητρούσης, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί να αποζημιωθεί για όλη αυτή την ταλαιπωρία που υπέστη.

«Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, έχασα τη δουλειά μου περίπου έναν χρόνο. Δεν το εύχομαι σε κανέναν. Τρεις μήνες ήμουν με τον γύψο, μετά έναν μήνα με τη μπότα. Ψυχολογικά μου κόστισε γιατί πάχυνα, έκανα κοιλίτσα, που δεν είχα. Δεν θα βγάλω τη λάμα από το πόδι, γιατί θα πρέπει να ξαναπεράσω χειρουργείο και δεν το αντέχω. Αν δεν είχα τη σύντροφό μου, δεν θα είχα κάνει τίποτα. Άφησε τη δουλειά της για να είναι κοντά μου. Τον Ιανουάριο γίνεται το ποινικό δικαστήριο και ναι, θέλω να αποζημιωθώ για αυτό που τράβηξα» πρόσθεσε.

