Η ανασκόπηση του Pornhub για το 2025: Οι top αναζητήσεις και η χώρα με πρωτιά στην επισκεψιμότητα – Τι έψαξαν στην Ελλάδα

Για μία ακόμη χρόνια το Pornhub, το δημοφιλές σάιτ με βίντεο ερωτικού περιεχομένου έδωσε στη δημοσιότητα εκτεταμένη ανασκόπηση με αναλυτικά στοιχεία για τη χρονιά που φεύγει.

Στο review καταγράφεται μεταξύ άλλων ο «χάρτης» των προτιμήσεων, οι top αναζητήσεις, οι πιο «αφοσιώμενες» στον ιστότοπο χώρες αλλά και τo ηλικιακό προφίλ των χρηστών.

Δημοφιλέστερες κατηγορίες

Οι κατηγορίες με λεσβίες και transgender βρεθηκαν στην κορυφή των trends για το 2025.

Οι αναζητήσεις για περιεχόμενο LGBTQ+ παρουσιάζουν σταθερή αύξηση εδώ και αρκετό καιρό με την κατηγορία «λεσβίες» να βρίσκεται στην κορυφή του Pornhub.

Επιπλέον, η κατηγορία Trans έγινε η δεύτερη πιο δημοφιλής κατηγορία της χρονιάς, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη δημοτικότητα του περιεχομένου LGBTQ+. Υποστηρίζοντας αυτή την τάση, οι αναζητήσεις για όρους όπως «trans threesome» αυξήθηκαν κατά 67% και «trans amateur» κατά 49%.

Άλλοι όροι που σχετίζονται με διαφορετικές επιθυμίες αυξήθηκαν επίσης, με τις αναζητήσεις για «queer» να αυξάνονται κατά +132% και για «bisexual» κατά +88%.

Όσον αφορά, την Ελλάδα ο χάρτης αποτυπώνει ότι Νο1 αναζήτηση είναι η κατηγορία Milf.

Όσον αφορά τις κατηγορίες με τις περισσότερες προβολές ανά χώρα η «έκπληξη» έρχεται από τη Ρωσία, στην οποία μολονότι η οποιαδήποτε αναφορά σε ΛΟΑΤΚΙ είναι απαγορευμένη, οι Ρώσοι αναζήτησαν περισσότερο βίντεο για transgender.

Στις ΗΠΑ και την Αυστραλία προτιμούν το περιεχόμενο με λεσβίες, στον Καναδά επιλέγουν «έμπειρες γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας», η Γροιλανδία και χώρες της Σκανδιναβίας βλέπουν κατηγορία transgender. Οι Βραζιλιάνοι ψηφίζουν την κατηγορία «brazilian», στις βόρειες χώρες της νότιας Αμερικής είδαν περισσότερο την κατηγορία «Ebony», ενώ κατά μήκος της δυτικής ακτής και του νότου, είδαν περισσότερο την κατηγορία «Anal». Την ίδια κατηγορία αγάπησαν στην Ισπανία και την Πορτογαλία, στη Γαλλία είδαν περισσότερο French, στην Ιταλία Italian και στη Γερμανία German.

Στην Αφρική, το «Arab» κυριάρχησε στο βόρειο τμήμα, ενώ «Ebony» ήταν η κατηγορία με τις περισσότερες προβολές σε ολόκληρη την υπόλοιπη ήπειρο, με εξαίρεση το «Lesbian» στο Σουδάν και το «Indian» στη Σομαλία.

Οι top αναζητήσεις

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο όρος «hentai» ήταν ο όρος που αναζητήθηκε περισσότερο από τους χρήστες του Pornhub και ακολούθησε το milf.

Το hentai είναι ένα είδος των ιαπωνικών manga και anime, που χαρακτηρίζεται από υπερβολικά σεξουαλικοποιημένους χαρακτήρες.

«Πρωτιά» ξανά των ΗΠΑ

Παράλληλα οι ΗΠΑ διατηρούν την πρωτιά επισκεψιμότητας το Pornhub.

Στη δεύτερη θέση ανέβηκε το Μεξικό ενώ η Γαλλία υποχώρησε κατά τέσσερις θέσεις μετά τη σχετική απαγόρευση στη χώρα.

Τρίτη θέση ξανά για τις Φιλιππίνες, τέταρτη για τη Βραζιλία, πέμπτη η Γερμανία ενώ η Βρετανία έπεσε τρεις θέσεις το 2025.

Ηλικιακό προφίλ

Η ιστοσελίδα προχώρησε και σε ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων των επισκεπτών καταγράφοντας ότι η μέση ηλικία είναι 38 έτη, ίδια με αυτή του 2024.

Η ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών αντιπροσωπεύει το 29% του συνόλου των επισκεπτών, σημειώνοντας αύξηση +2% από το 2024. Σε συνδυασμό με την ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών, η οποία αντιπροσωπεύει το 23% του συνόλου των επισκεπτών (μείωση –1% από το 2024), οι δύο ομάδες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της συνολικής επισκεψιμότητας του Pornhub.

Η ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών αντιπροσωπεύει το 17% του συνόλου των επισκεπτών, η ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών αντιπροσωπεύει το 14% του συνόλου των επισκεπτών, η ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών αντιπροσωπεύει το 10% και η ηλικιακή ομάδα 65+ αντιπροσωπεύει το μικρότερο ποσοστό, 7%.

«Ρεπό» τις αργίες

Στη φετινή ανασκόπηση αποτυπώθηκε για άλλη μια φορά ότι οι εθνικές εορτές αλλά και η Πρωτοχρονιά έχουν επίπτωση στον αριθμό των επισκεπτών του Pornhub.

Η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στην Ιταλία κατά –33,8% την ημέρα της Κοίμησης της Θεοτόκου και ακολούθησε η Κυριακή του Πάσχα στην Πολωνία, όταν η επισκεψιμότητα μειώθηκε κατά 31% ενώ στη Χιλή η επισκεψιμότητα μειώθηκε κατά 30,5% για τις Fiestas Patrias.

Για την Πρωτοχρονιά η μείωση θεωρείται «φυσιολογική» για την ιστοσελίδα καθώς από τις 6 το απόγευμα της 31ης Δεκεμβρίου καταγράφηκε σημαντική πτώση ιδίως στην Κολομβία, όπου μειώθηκε κατά –65%, στις Φιλιππίνες και τη Χιλή με μείωση κατά –61% και –60%.

Στον αντίποδα βρέθηκε η Αίγυπτος με μείωση μόνο 11% και «αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η χώρα είναι κυρίως μουσουλμανική και το μουσουλμανικό νέο έτος είναι μια διαφορετική ημέρα».

