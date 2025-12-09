Αριάνα Γκράντε για τον πρώην της: Του είμαι ευγνώμων γιατί με βοήθησε να βρω τον «ήχο» μου

Την ευγνωμοσύνη της για τον πρώην σύντροφό της, Μακ Μίλερ, που έφυγε από τη ζωή το 2018 από υπερβολική δόση ναρκωτικών, εξέφρασε η Αριάνα Γκράντε.

Η τραγουδίστρια που ήταν σε σχέση με τον ράπερ για δύο χρόνια, ανέφερε ότι εκείνος την ώθησε να κάνει το «θαρραλέο βήμα» στη μουσική της πορεία.



Κατά τη διάρκεια ομιλίας της σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Chapman, η ποπ σταρ εξήγησε ότι ο Μίλερ την ενθάρρυνε να «δημιουργήσει ποπ μουσική με επιρροές από την R&B».



Είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτό», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η συμβουλή του ήταν και ο λόγος που εμφανίστηκε στο single της «The Way». «Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους ήθελα τόσο να του ζητήσω να συμμετάσχει. Όχι μόνο επειδή ήταν ιδανικός για το τραγούδι αλλά και επειδή ένιωθα ότι του ήμουν ευγνώμων για το ότι βρήκα τον ήχο μου», ανέφερε ολοκληρώνοντας.

Ariana Grande is reflecting on how Mac Miller influenced her music seven years after his death. Grande explained that Miller’s encouragement was why she was “so eager” to ask the rapper to collaborate on their 2013 song, “The Way.” 🕊️ 📸: WireImage, Getty pic.twitter.com/9Z0F4Ejr6Z — Page Six (@PageSix) December 9, 2025

Η Γκράντε και ο Μίλερ συνεργάστηκαν ξανά το 2016 για το δικό του κομμάτι, το «My Favorite Part», καθώς και σε ένα remix του δικού της τραγουδιού «Into You» την ίδια χρονιά.



Η Αριάνα Γκράντε και ο Μακ Μίλερ είχαν κάνει γνωστή τη σχέση τους το 2016 και ήταν μαζί για σχεδόν δύο χρόνια, πριν χωρίσουν τον Μάιο του 2018. Μόλις τέσσερις μήνες αργότερα, στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, ο ράπερ πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών στα 26 του χρόνια.

Η τραγουδίστρια είχε μοιραστεί δημόσια τον πόνο της για την απώλειά του με μια ανάρτηση στο Instagram. «Σε λάτρεψα από την ημέρα που σε γνώρισα, όταν ήμουν 19, και πάντα θα σε λατρεύω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν είσαι πια εδώ. Δεν μπορώ πραγματικά να το χωρέσω στο μυαλό μου. Τα είχαμε συζητήσει αυτά», είχε γράψει.



«Τόσες πολλές φορές. Είμαι τόσο θυμωμένη, είμαι τόσο λυπημένη, δεν ξέρω τι να κάνω. Ήσουν ο πιο αγαπημένος μου φίλος. Για τόσο πολύ. Πάνω απ’ οτιδήποτε άλλο», είχε προσθέσει.

