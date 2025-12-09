Στα πορτοκαλί Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ σε στυλιστικά συντονισμένη εμφάνιση (Photos/Videos)

Τη Δευτέρα το βράδυ, το διάσημο ζευγάρι, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ, έφτασαν στην πρεμιέρα του Χόλιγουντ της ταινίας «Marty Supreme» ντυμένοι στα πορτοκαλί. Σε μια προσπάθεια προώθησης της νέας ταινίας του Σαλαμέ, στην οποία ο ηθοποιός υποδύεται έναν επίδοξο πρωταθλητή πινγκ πονγκ, το ζευγάρι φορούσε ασορτί πορτοκαλί ρούχα – την απόχρωση της μπάλας του πινγκ πονγκ που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία.

Τόσο το μονόχρωμο κοστούμι του Σαλαμέ όσο και το μάξι φόρεμα της Τζένερ σχεδιάστηκαν από την εταιρεία Chrome Hearts με έδρα το Λος Άντζελες και διέθεταν ασορτί ασημένια αξεσουάρ. Η εμφάνιση του Σαλαμέ ολοκληρώθηκε με μια πολυτελή θήκη μεταφοράς ρακέτας πινγκ πονγκ, επίσης έργο της Chrome Hearts, ως άλλος ένας φόρος τιμής στην ταινία.

Πέρα ​​από το ότι επρόκειτο για μια άσκηση έξυπνης διαφήμισης, το ζευγάρι συνέχισε επίσης μια παράδοση διασημοτήτων που έφτασε στο αποκορύφωμά της λίγο μετά τη γέννησή τους, όπως ο Τζάστιν Τίμπερλεικ με την Μπρίντεϊ Σπίαρς το 2001.

Ό,τι και να συμβεί στην Τζένερ και τον Σαλαμέ, τουλάχιστον αυτή η εικόνα θα παραμείνει – ένα λαμπερό πορτοκαλί φως στην ιστορία των διάσημων ζευγαριών.

