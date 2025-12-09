search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 17:18
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.12.2025 15:34

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

09.12.2025 15:34
tarantino dano

Ο συμπρωταγωνιστής του Πολ Ντέινο στην ταινία «Θα Χυθεί Αίμα», Ντάνιελ Ντέι-Λούις, υπερασπίστηκε τον ηθοποιό, αφού επικρίθηκε από τον Κουέντιν Ταραντίνο.

Ο σκηνοθέτης αμφισβήτησε το ταλέντο του Ντέινο, ενώ συζητούσε τη λίστα του με τις καλύτερες ταινίες του αιώνα στο podcast του Μπρετ Ίστον Έλις. Ο Ταραντίνο είπε ότι θα είχε μετακινήσει το δράμα του Πολ Τόμας Άντερσον του 2007 ψηλότερα από το Νο. 5, αν ένας διαφορετικός ηθοποιός έπαιζε τον ιεροκήρυκα Έλι Σάντεϊ.

«Η ταινία “Θα Χυθεί Αίμα” θα είχε καλές πιθανότητες να είναι Νο. 1 ή 2, αν δεν είχε ένα μεγάλο, γιγάντιο ελάττωμα… και το ελάττωμα είναι ο Πολ Ντέινο», είπε ο Ταραντίνο.

«Προφανώς, υποτίθεται ότι είναι ταινία δύο χαρακτήρων, αλλά είναι επίσης εντελώς προφανές ότι δεν είναι ταινία δύο χαρακτήρων. [Ο Ντέινο] είναι αδύναμος, φίλε. Είναι η αδύναμη αδερφή. Ο Όστιν Μπάτλερ θα ήταν υπέροχος σε αυτόν τον ρόλο. Είναι απλώς ένας τόσο αδύναμος, αδύναμος, αδιάφορος τύπος. Ο πιο αδύναμος γαμημένος ηθοποιός στο SAG».

Ο Ντέι Λούις, ο οποίος πρότεινε τον Ντέινο για τον ρόλο αφού ο αρχικός ηθοποιός αποχώρησε σε σύντομο χρονικό διάστημα, δημοσίευσε στο Instagram λέγοντας: «Ο Πολ Ντέινο είναι ένας από τους καλύτερους και πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του».

Ο Ντέινο και ο Ντέι Λούις είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στην ταινία του 2005 The Ballad of Jack and Rose.

Πολλά ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας έχουν επίσης δείξει την υποστήριξή τους στον Ντέινο, με τον Μπεν Στίλερ να γράφει ότι ο Ντέινο «είναι απίστευτα εξαιρετικός», ενώ ο σκηνοθέτης του Batman, Ματ Ριβς, τον αποκάλεσε «έναν απίστευτο ηθοποιό και έναν απίστευτο άνθρωπο».

Ο Ντίλον Φρίζιερ, ο οποίος υποδύθηκε τον υιοθετημένο γιο του Ντέι Λούις στο There Will Be Blood, δήλωσε στο TMZ ότι η ταινία είναι «τέλεια», προσθέτοντας: «Είναι ένα έργο τέχνης. Και είναι έτσι επειδή όλοι ήταν τέλεια επιλεγμένοι».

Άλλοι έχουν επισημάνει την ικανότητα του Ντέινο ως σκηνοθέτη, προτρέποντας τους ανθρώπους να αναζητήσουν την ταινία του 2018 Wildlife.

Τη Δευτέρα ανακοινώθηκε ότι ο Ντέινο θα συμμετάσχει μαζί με τον Χαβιέ Μπαρδέμ και την Πενέλοπε Κρουζ στο καστ του Bunker, ενός θρίλερ από τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη της ταινίας The Son, Φλόριαν Ζέλερ.

Ο Ταραντίνο είπε επίσης ότι «δεν του άρεσαν» οι ηθοποιοί Όουεν Γουίλσον και Μάθιου Λίλαρντ στο podcast. Μιλώντας σε μια εκδήλωση GalaxyCon στο Οχάιο, ο Λίλαρντ είπε ότι αυτή η κριτική «πληγώνει τα συναισθήματά σου».

Πρόσθεσε: «Είναι απίστευτα χάλια. Και δεν θα το έλεγες αυτό στον Τομ Κρουζ. Δεν θα το έλεγες αυτό σε κάποιον που είναι κορυφαίος ηθοποιός στο Χόλιγουντ. Είμαι πολύ δημοφιλής σε αυτό το δωμάτιο. Δεν είμαι πολύ δημοφιλής στο Χόλιγουντ. Δύο εντελώς διαφορετικοί μικρόκοσμοι, σωστά; Και έτσι, ξέρετε, είναι ταπεινωτικό και πονάει».

Διαβάστε επίσης:

Έλενα Παπαρίζου: Παραμένει στο νοσοκομείο η τραγουδίστρια – Τα νεότερα για την υγεία της (Video)

DreAMBoat: Το γιοτ… Γολιάθ μήκους 111 μέτρων και ολικής χωρητικότητας 4.550 κόρων

Εκτός εαυτού ο Βαλάντης – Εκνευρίστηκε με τους μουσικούς του και έφτυσε στη σκηνή (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kypros-2342
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Κύπρο για φωτογραφίες του Γενικού Ελεγκτή με περούκα – Γιατί μεταμφιέστηκε, έρευνα για τη διαρροή

mporis tzonson xotik – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπόρις Τζόνσον: Ντύθηκε ξωτικό με φτερά… νεράιδας για το πάρτι γενεθλίων της 4χρονης κόρης του

dendro thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτoκίνητα στη Χαριλάου (Photos)

UG logo
ADVERTORIAL

Η United Group B.V. ολοκληρώνει με επιτυχία την αναχρηματοδότηση ομολόγου ύψους €400 εκατομμυρίων

3
ADVERTORIAL

Χριστουγεννιάτικη μαγεία στην πλατεία Αριστοτέλους με τον Αντώνη Ρέμο – Η εντυπωσιακή συναυλία στη φωταγώγηση του δέντρου από το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο και τη Next Step Media Group

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 17:16
kypros-2342
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Κύπρο για φωτογραφίες του Γενικού Ελεγκτή με περούκα – Γιατί μεταμφιέστηκε, έρευνα για τη διαρροή

mporis tzonson xotik – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπόρις Τζόνσον: Ντύθηκε ξωτικό με φτερά… νεράιδας για το πάρτι γενεθλίων της 4χρονης κόρης του

dendro thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτoκίνητα στη Χαριλάου (Photos)

1 / 3