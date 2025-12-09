«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

Ο συμπρωταγωνιστής του Πολ Ντέινο στην ταινία «Θα Χυθεί Αίμα», Ντάνιελ Ντέι-Λούις, υπερασπίστηκε τον ηθοποιό, αφού επικρίθηκε από τον Κουέντιν Ταραντίνο.

Ο σκηνοθέτης αμφισβήτησε το ταλέντο του Ντέινο, ενώ συζητούσε τη λίστα του με τις καλύτερες ταινίες του αιώνα στο podcast του Μπρετ Ίστον Έλις. Ο Ταραντίνο είπε ότι θα είχε μετακινήσει το δράμα του Πολ Τόμας Άντερσον του 2007 ψηλότερα από το Νο. 5, αν ένας διαφορετικός ηθοποιός έπαιζε τον ιεροκήρυκα Έλι Σάντεϊ.

«Η ταινία “Θα Χυθεί Αίμα” θα είχε καλές πιθανότητες να είναι Νο. 1 ή 2, αν δεν είχε ένα μεγάλο, γιγάντιο ελάττωμα… και το ελάττωμα είναι ο Πολ Ντέινο», είπε ο Ταραντίνο.

«Προφανώς, υποτίθεται ότι είναι ταινία δύο χαρακτήρων, αλλά είναι επίσης εντελώς προφανές ότι δεν είναι ταινία δύο χαρακτήρων. [Ο Ντέινο] είναι αδύναμος, φίλε. Είναι η αδύναμη αδερφή. Ο Όστιν Μπάτλερ θα ήταν υπέροχος σε αυτόν τον ρόλο. Είναι απλώς ένας τόσο αδύναμος, αδύναμος, αδιάφορος τύπος. Ο πιο αδύναμος γαμημένος ηθοποιός στο SAG».

Ο Ντέι Λούις, ο οποίος πρότεινε τον Ντέινο για τον ρόλο αφού ο αρχικός ηθοποιός αποχώρησε σε σύντομο χρονικό διάστημα, δημοσίευσε στο Instagram λέγοντας: «Ο Πολ Ντέινο είναι ένας από τους καλύτερους και πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του».

Ο Ντέινο και ο Ντέι Λούις είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στην ταινία του 2005 The Ballad of Jack and Rose.

Πολλά ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας έχουν επίσης δείξει την υποστήριξή τους στον Ντέινο, με τον Μπεν Στίλερ να γράφει ότι ο Ντέινο «είναι απίστευτα εξαιρετικός», ενώ ο σκηνοθέτης του Batman, Ματ Ριβς, τον αποκάλεσε «έναν απίστευτο ηθοποιό και έναν απίστευτο άνθρωπο».

Ο Ντίλον Φρίζιερ, ο οποίος υποδύθηκε τον υιοθετημένο γιο του Ντέι Λούις στο There Will Be Blood, δήλωσε στο TMZ ότι η ταινία είναι «τέλεια», προσθέτοντας: «Είναι ένα έργο τέχνης. Και είναι έτσι επειδή όλοι ήταν τέλεια επιλεγμένοι».

Άλλοι έχουν επισημάνει την ικανότητα του Ντέινο ως σκηνοθέτη, προτρέποντας τους ανθρώπους να αναζητήσουν την ταινία του 2018 Wildlife.

Τη Δευτέρα ανακοινώθηκε ότι ο Ντέινο θα συμμετάσχει μαζί με τον Χαβιέ Μπαρδέμ και την Πενέλοπε Κρουζ στο καστ του Bunker, ενός θρίλερ από τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη της ταινίας The Son, Φλόριαν Ζέλερ.

Ο Ταραντίνο είπε επίσης ότι «δεν του άρεσαν» οι ηθοποιοί Όουεν Γουίλσον και Μάθιου Λίλαρντ στο podcast. Μιλώντας σε μια εκδήλωση GalaxyCon στο Οχάιο, ο Λίλαρντ είπε ότι αυτή η κριτική «πληγώνει τα συναισθήματά σου».

Πρόσθεσε: «Είναι απίστευτα χάλια. Και δεν θα το έλεγες αυτό στον Τομ Κρουζ. Δεν θα το έλεγες αυτό σε κάποιον που είναι κορυφαίος ηθοποιός στο Χόλιγουντ. Είμαι πολύ δημοφιλής σε αυτό το δωμάτιο. Δεν είμαι πολύ δημοφιλής στο Χόλιγουντ. Δύο εντελώς διαφορετικοί μικρόκοσμοι, σωστά; Και έτσι, ξέρετε, είναι ταπεινωτικό και πονάει».

