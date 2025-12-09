Εκτός εαυτού ο Βαλάντης – Εκνευρίστηκε με τους μουσικούς του και έφτυσε στη σκηνή (Video)

Εκνευρισμένος με τους μουσικούς του εμφανίστηκε ο Βαλάντης, με βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok να δείχνει τον τραγουδιστή να φτύνει στη σκηνή, μην μπορώντας να κρύψει τον θυμό του.

Στο εν λόγω απόσπασμα από πρόσφατη εμφάνισή του στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται με τον Σάκη Αρσενίου, βλέπουμε τον Βαλάντη να απευθύνεται έξαλλος στην ορχήστρα του, λέγοντας -μεταξύ άλλων- «κανένας μαέστρο».

Αμέσως μετά, φαίνεται να φτύνει προς το μέρος των μουσικών και να συνεχίζει την ερμηνεία του. Ο Σάκης Αρσενίου -που στεκόταν δίπλα στον καλλιτέχνη- τού φώναξε: «Βαλάντη», προσπαθώντας να τον φέρει σε… τάξη, χωρίς αποτέλεσμα!

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» για το περιστατικό, ο Βαλάντης υποστήριξε ότι έφτυσε την τσίχλα του, ενώ παραδέχτηκε ότι, πράγματι, εκνευρίστηκε.

Όπως είπε, βλέποντας κατόπιν τον εαυτό του, αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη για την απρεπή συμπεριφορά του, ενώ θέλησε να αναφερθεί και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες, με αποτέλεσμα να μη γίνονται οι απαραίτητες πρόβες.

«Έφτυσα την τσίχλα μου. Αυτό έχει γίνει περίπου πριν από έναν μήνα. Η νύχτα είναι πολύ δύσκολη, είναι πολύ δύσκολο να πληρώσουν μουσικούς, γίνονται ελάχιστες πρόβες. Απλά σέβομαι τη μουσική και την υπηρετώ. Την τσίχλα τη μασάμε για τους σιαγώνες μύες. Είδα τον εαυτό μου και νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη για την εικόνα που είδατε και για τον εκνευρισμό μου. Γίνεται συνέχεια αυτό, κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Την ώρα που είμαι τσαντισμένος, η τσίχλα έγινε κομμάτια και με ενοχλούσε. Δέχομαι ότι ήταν αγενής η εικόνα, ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό που είδατε. Και άλλοι καλλιτέχνες έχουν τσαντιστεί και έχουν φύγει από πίστα. Όταν βρίσκομαι σε έναν χώρο σαν καλλιτέχνης μπορώ να εκφραστώ όπως θέλω εγώ. Μην κρίνετε πια τον καλλιτέχνη. Μην δικάζετε έναν άνθρωπο για μία πράξη» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

