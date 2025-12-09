search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 15:21
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.12.2025 13:00

Εκτός εαυτού ο Βαλάντης – Εκνευρίστηκε με τους μουσικούς του και έφτυσε στη σκηνή (Video)

09.12.2025 13:00
valantis-new

Εκνευρισμένος με τους μουσικούς του εμφανίστηκε ο Βαλάντης, με βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok να δείχνει τον τραγουδιστή να φτύνει στη σκηνή, μην μπορώντας να κρύψει τον θυμό του.

Στο εν λόγω απόσπασμα από πρόσφατη εμφάνισή του στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται με τον Σάκη Αρσενίου, βλέπουμε τον Βαλάντη να απευθύνεται έξαλλος στην ορχήστρα του, λέγοντας -μεταξύ άλλων- «κανένας μαέστρο».

Αμέσως μετά, φαίνεται να φτύνει προς το μέρος των μουσικών και να συνεχίζει την ερμηνεία του. Ο Σάκης Αρσενίου -που στεκόταν δίπλα στον καλλιτέχνη- τού φώναξε: «Βαλάντη», προσπαθώντας να τον φέρει σε… τάξη, χωρίς αποτέλεσμα!

@antonisathinas Εκτός εαυτού ο Βαλάντης με τους μουσικούς, που δεν τον ακολούθησαν. #μπουζουκια #καψουρα #βαλαντης #αθηνα #athensbynight ♬ πρωτότυπος ήχος – Athinas

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» για το περιστατικό, ο Βαλάντης υποστήριξε ότι έφτυσε την τσίχλα του, ενώ παραδέχτηκε ότι, πράγματι, εκνευρίστηκε.

Όπως είπε, βλέποντας κατόπιν τον εαυτό του, αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη για την απρεπή συμπεριφορά του, ενώ θέλησε να αναφερθεί και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες, με αποτέλεσμα να μη γίνονται οι απαραίτητες πρόβες.

«Έφτυσα την τσίχλα μου. Αυτό έχει γίνει περίπου πριν από έναν μήνα. Η νύχτα είναι πολύ δύσκολη, είναι πολύ δύσκολο να πληρώσουν μουσικούς, γίνονται ελάχιστες πρόβες. Απλά σέβομαι τη μουσική και την υπηρετώ. Την τσίχλα τη μασάμε για τους σιαγώνες μύες. Είδα τον εαυτό μου και νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη για την εικόνα που είδατε και για τον εκνευρισμό μου. Γίνεται συνέχεια αυτό, κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Την ώρα που είμαι τσαντισμένος, η τσίχλα έγινε κομμάτια και με ενοχλούσε. Δέχομαι ότι ήταν αγενής η εικόνα, ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό που είδατε. Και άλλοι καλλιτέχνες έχουν τσαντιστεί και έχουν φύγει από πίστα. Όταν βρίσκομαι σε έναν χώρο σαν καλλιτέχνης μπορώ να εκφραστώ όπως θέλω εγώ. Μην κρίνετε πια τον καλλιτέχνη. Μην δικάζετε έναν άνθρωπο για μία πράξη» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Πέτρος Φιλιππίδης: «Είμαι 6 μήνες άστεγος» – Τι απαντά για το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στο σπίτι του (Video)

Αργύρης Αγγέλου για το reunion του «Παρά Πέντε» – Τι θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο (Video)

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hamas
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς:  Η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα δεν μπορεί να ξεκινήσει όσο το Ισραήλ «συνεχίζει τις παραβιάσεις»

agrotes 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις κινητοποιήσεις των αγροτών

kremlino 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν δεν θέλει να αποκαταστήσει την ΕΣΣΔ ή να επιτεθεί στο NATO, επαναλαμβάνει το Κρεμλίνο

karkinos_1410_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Μεταστατικός καρκίνος: Όταν δεν εντοπίζεται η αρχική εστία

donald_trump_new789
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «χαστούκι» Τραμπ στην Ευρώπη: Σε «αποσύνθεση» υπό την ηγεσία «αδύναμων» ανθρώπων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 15:21
hamas
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς:  Η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα δεν μπορεί να ξεκινήσει όσο το Ισραήλ «συνεχίζει τις παραβιάσεις»

agrotes 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις κινητοποιήσεις των αγροτών

kremlino 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν δεν θέλει να αποκαταστήσει την ΕΣΣΔ ή να επιτεθεί στο NATO, επαναλαμβάνει το Κρεμλίνο

1 / 3