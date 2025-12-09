Αργύρης Αγγέλου για το reunion του «Παρά Πέντε» – Τι θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο (Video)

Για την απόφαση του Γιώργου Καπουτζίδη να επανενώσει την ομάδα του «Παρά Πέντε» και να δημιουργήσει ένα επετειακό επεισόδιο μίλησε ο Αργύρης Αγγέλου ο οποίος αναφερόμενος στην πρώτη μέρα των γυρισμάτων έκανε λόγο για μια αξέχαστη εμπειρία.

«Ήρθε τόσο ανέλπιστα όλο αυτό. Ο Γιώργος Καπουτζίδης όλα αυτά τα χρόνια ήταν τόσο κάθετος στο ότι δεν ήθελε να το ξαναγγίξουμε. Και όταν μια μέρα βγήκε σε μια εκπομπή και είπε “νομίζω ότι για τα 20 χρόνια κάτι πρέπει να κάνουμε”, μείναμε όλοι “τι είπε;”. Θεωρήσαμε ότι ήταν μια παρόρμηση της στιγμής, αλλά μετά μας πήραν από το Mega και έγινε τόσο γρήγορα όλο αυτό. Ήρθε σαν ουρανοκατέβατο δώρο, σαν χριστουγεννιάτικο δώρο. Δεν πρόλαβα καν να το συνειδητοποιήσω. Η πρώτη μέρα στο γύρισμα που βρεθήκαμε ήταν αξέχαστη» είπε αρχικά, καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός περιέγραψε τη συνάντησή του με την ομάδα παραγωγής, ενώ αποκάλυψε ότι στο επετειακό αυτό επεισόδιο δεν θα δούμε νέα πλοκή, αλλά τη ζωή του κάθε ήρωα της ιστορίας στη διάρκεια των 20 χρόνων που μεσολάβησαν.

«Γυρίσαμε πέντε σκηνές. Δεν μιλάμε για την πλοκή, αλλά για τη ζωή των ηρώων μέσα στα 20 χρόνια, σε κομβικές περιόδους. Αυτό που θα δείτε είναι μια γιορτή, ένα λαμπερό, χαρούμενο, γιορτινό πράγμα που μυρίζει Χριστούγεννα. Είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που όλα αυτά τα χρόνια το κράτησε ζωντανό».

Το νέο επεισόδιο του «Παρά Πέντε» θα προβληθεί τα Χριστούγεννα, για τα είκοσι χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς.

