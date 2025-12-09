search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 09:07
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.12.2025 08:40

Ελένη Φιλίνη: «Πήγαινα στις οντισιόν χάλια για να μη μου δώσουν τον ρόλο της όμορφης» (Video)

09.12.2025 08:40
eleni-filini-new

Για την επαγγελματική της πορεία και την προσωπική της ζωή μίλησε η Ελένη Φιλίνη, καλεσμένη του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς».

Η ηθοποιός τόνισε ότι μπήκε στον χώρο της υποκριτικής από πολύ μικρή ηλικία, επισημαίνοντας ότι η εξωτερική της εμφάνιση καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την πορεία της, καθώς ο ρόλος της όμορφης που πάντα της έδιναν, σημάδεψαν την καριέρα της.

Δεν έχει απωθημένα τόνισε υπογραμμίζοντας ότι μπορεί η αλήθεια να μην αρέσει πάντα σε όλους, ωστόσο, αυτό την έχει βοηθήσει η ίδια να βρει εσωτερική γαλήνη.

«Δεν έχω απωθημένα, αλλά είναι κι απ’ τη φύση μου αυτό. Δεν είχα μέσα μου. Ίσως γιατί ό,τι με πειράξει θα το πω. Γιατί να το κρατήσω. Είναι η φύση μου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η αλήθεια δεν είναι ευχάριστη. Πρέπει να έχουμε την εσωτερική μας γαλήνη, εγώ αυτό έχω κερδίσει. Πήγαινα στις οντισιόν χάλια για να μη μου δώσουν τον ρόλο της όμορφης και πάλι μου έδιναν τον ρόλο της όμορφης. Κάποτε το είχα καημό. Με ενοχλούσε γιατί είχα βαρεθεί να κάνω το ίδιο πράγμα. Ωραίες υπάρχουν πάρα πολλές. Είναι ο καθένας τί αποπνέει. Ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου… πολλές ατέλειες» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Μάχη για τη ζωή της δίνει η Μις Τζαμάικα μετά τη σοκαριστική πτώση στο Miss Universe – Έχει υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία

ΗΠΑ: Ο Ζοχράν Μαμντάνι αφήνει το μικρό του διαμέρισμα στο Κουίνς για την επίσημη κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης

Συρία: Έναν χρόνο μετά την ανατροπή του Άσαντ, ο Σάρα δεσμεύεται να προωθήσει «τη συνύπαρξη και τη δικαιοσύνη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Brigitte_Macron
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Θύελλα σε βάρος της Μπριζίτ Μακρόν – Αποκάλεσε ακτιβίστριες «ηλίθιες σκύλες» (Video)

AYTOKINITA NEW
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Έκτακτες διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για την πληρωμή

DYPA_MATHITIA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παναττική απεργία: Εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ στις δημόσιες δομές υγείας απολύονται και επιστρέφουν στην ανεργία

Prodea Investments
BUSINESS

Prodea – Εθνική Τράπεζα: Συμφωνία για πώληση χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων έναντι 510,7 εκατ. ευρώ

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Πήγαινα στις οντισιόν χάλια για να μη μου δώσουν τον ρόλο της όμορφης» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

miss jamaica
ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για τη ζωή της δίνει η Μις Τζαμάικα μετά τη σοκαριστική πτώση στο Miss Universe - Έχει υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 09:06
Brigitte_Macron
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Θύελλα σε βάρος της Μπριζίτ Μακρόν – Αποκάλεσε ακτιβίστριες «ηλίθιες σκύλες» (Video)

AYTOKINITA NEW
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Έκτακτες διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για την πληρωμή

DYPA_MATHITIA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παναττική απεργία: Εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ στις δημόσιες δομές υγείας απολύονται και επιστρέφουν στην ανεργία

1 / 3