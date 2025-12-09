Ελένη Φιλίνη: «Πήγαινα στις οντισιόν χάλια για να μη μου δώσουν τον ρόλο της όμορφης» (Video)

Για την επαγγελματική της πορεία και την προσωπική της ζωή μίλησε η Ελένη Φιλίνη, καλεσμένη του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς».

Η ηθοποιός τόνισε ότι μπήκε στον χώρο της υποκριτικής από πολύ μικρή ηλικία, επισημαίνοντας ότι η εξωτερική της εμφάνιση καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την πορεία της, καθώς ο ρόλος της όμορφης που πάντα της έδιναν, σημάδεψαν την καριέρα της.

Δεν έχει απωθημένα τόνισε υπογραμμίζοντας ότι μπορεί η αλήθεια να μην αρέσει πάντα σε όλους, ωστόσο, αυτό την έχει βοηθήσει η ίδια να βρει εσωτερική γαλήνη.

«Δεν έχω απωθημένα, αλλά είναι κι απ’ τη φύση μου αυτό. Δεν είχα μέσα μου. Ίσως γιατί ό,τι με πειράξει θα το πω. Γιατί να το κρατήσω. Είναι η φύση μου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η αλήθεια δεν είναι ευχάριστη. Πρέπει να έχουμε την εσωτερική μας γαλήνη, εγώ αυτό έχω κερδίσει. Πήγαινα στις οντισιόν χάλια για να μη μου δώσουν τον ρόλο της όμορφης και πάλι μου έδιναν τον ρόλο της όμορφης. Κάποτε το είχα καημό. Με ενοχλούσε γιατί είχα βαρεθεί να κάνω το ίδιο πράγμα. Ωραίες υπάρχουν πάρα πολλές. Είναι ο καθένας τί αποπνέει. Ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου… πολλές ατέλειες» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

