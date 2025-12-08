Μάχη για τη ζωή της δίνει η Μις Τζαμάικα μετά τη σοκαριστική πτώση στο Miss Universe – Έχει υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η Μις Τζαμάικα, Γκαμπριέλ Χένρι, μετά τον σοβαρό τραυματισμό της από πτώση στη σκηνή του διαγωνισμού Miss Universe στην Μπανγκόκ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των διοργανωτών.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Οργανισμού Miss Universe, η 28χρονη υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία, απώλεια συνείδησης, κατάγματα, εκδορές στο πρόσωπο και άλλα σοβαρά τραύματα μετά την πτώση της κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
Η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη, ενώ βρίσκεται υπό 24ωρη στενή ιατρική παρακολούθηση από εξειδικευμένη ομάδα γιατρών. Από την πρώτη στιγμή μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την εικόνα της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαρχής σοβαρή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά οι διοργανωτές είχαν αναφέρει πως ο τραυματισμός της δεν ήταν σοβαρός, κάτι που πλέον διαψεύδεται από τα ιατρικά δεδομένα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Γκαμπριέλ Χένρι αναμένεται να επιστρέψει στην Τζαμάικα τις επόμενες ημέρες συνοδεία πλήρους ιατρικής ομάδας και θα μεταφερθεί απευθείας σε νοσοκομείο για τη συνέχιση της θεραπείας και της αποκατάστασής της.
Οι υπεύθυνοι του διαγωνισμού τονίζουν ότι στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Χένρι και της οικογένειάς της, καλύπτοντας:
Παράλληλα, ο Οργανισμός Miss Universe χρηματοδοτεί και την πτήση επαναπατρισμού με ιατρική συνοδεία, ενώ δεσμεύεται να καλύψει όλα τα μελλοντικά ιατρικά έξοδα που σχετίζονται με το περιστατικό.
Απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα, οι διοργανωτές διέψευσαν κατηγορηματικά ότι επιρρίφθηκε οποιαδήποτε ευθύνη στη Γκαμπριέλ Χένρι για την πτώση της.
«Ο Διαγωνισμός Miss Universe δεν απέδωσε ποτέ ευθύνη στη Γκαμπριέλ Χένρι. Οι σχετικές αναφορές είναι αβάσιμες και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.
Το ατύχημα σημειώθηκε στις 19 Νοεμβρίου, όταν η Γκαμπριέλ Χένρι, ενώ περπατούσε στη σκηνή του διαγωνισμού στην Μπανγκόκ, έπεσε αιφνιδίως στο κενό για λόγο που μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστος, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.
