Σοκ στα καλλιστεία «Miss Universe»: Η εκπρόσωπος της Τζαμάικα έπεσε από τη σκηνή – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (video)

Μία απρόσμενη σκηνή σόκαρε τους τηλεθεατές και τους παρευρισκόμενους στα καλλιστεία «Μις Υφήλιος».

Η εκπρόσωπος της Τζαμάικα βγήκε στη σκηνή με ένα βραδινό φόρεμα, όμως κοιτάζοντας ψηλά δεν είναι το κενό στη σκηνή και έπεσε πολύ άσχημα κάτω από αυτήν.

Οι καλεσμένοι σηκώθηκαν έντρομοι να δουν τι συμβαίνει. Μπήκαν διασώστες στην αίθουσα και της πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο χτύπησε αρκετά με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με φορείο σε νοσοκομείο της Μπανγκόκ.

Miss Universe Jamaica, Dr. Gabrielle Henry, took a terrifying fall during the preliminary competition of the 2025 Miss Universe pageant and had to be removed on a stretcher. 🤯 pic.twitter.com/pIlByzz0EZ — World Wide (@Worl_dwides) November 20, 2025

«Η Γκαμπριέλ Χένρι έπεσε από την κεντρική σκηνή κατά τη διάρκεια του γύρου με τις βραδινές τουαλέτες του προκαταρκτικού διαγωνισμού πριν από τον τελικό του Miss Universe που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ταϊλάνδη. Μεταφέρθηκε νοσοκομείο Paolo Rangsit στην Ταϊλάνδη, όπου γιατροί την περιθάλπουν και έχουν ενημερώσει ότι δεν έχει υποστεί τραυματισμούς που να απειλούν τη ζωή της. Ωστόσο, συνεχίζουν να της κάνουν εξετάσεις για να διασφαλίσουν την πλήρη ανάρρωσή της» ανέφεραν οι διοργανωτές.

