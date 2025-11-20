search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 16:54
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 15:32

Σοκ στα καλλιστεία «Miss Universe»: Η εκπρόσωπος της Τζαμάικα έπεσε από τη σκηνή – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (video)

20.11.2025 15:32
miss-jamaica

Μία απρόσμενη σκηνή σόκαρε τους τηλεθεατές και τους παρευρισκόμενους στα καλλιστεία «Μις Υφήλιος».

Η εκπρόσωπος της Τζαμάικα βγήκε στη σκηνή με ένα βραδινό φόρεμα, όμως κοιτάζοντας ψηλά δεν είναι το κενό στη σκηνή και έπεσε πολύ άσχημα κάτω από αυτήν.

Οι καλεσμένοι σηκώθηκαν έντρομοι να δουν τι συμβαίνει. Μπήκαν διασώστες στην αίθουσα και της πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο χτύπησε αρκετά με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με φορείο σε νοσοκομείο της Μπανγκόκ.

«Η Γκαμπριέλ Χένρι έπεσε από την κεντρική σκηνή κατά τη διάρκεια του γύρου με τις βραδινές τουαλέτες του προκαταρκτικού διαγωνισμού πριν από τον τελικό του Miss Universe που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ταϊλάνδη. Μεταφέρθηκε νοσοκομείο Paolo Rangsit στην Ταϊλάνδη, όπου γιατροί την περιθάλπουν και έχουν ενημερώσει ότι δεν έχει υποστεί τραυματισμούς που να απειλούν τη ζωή της. Ωστόσο, συνεχίζουν να της κάνουν εξετάσεις για να διασφαλίσουν την πλήρη ανάρρωσή της» ανέφεραν οι διοργανωτές.

Διαβάστε επίσης:

Λύγισε η Ιωάννα Πηλιχού: «Η απώλειά της με έχει στοιχειώσει, θα ήθελα δυο ώρες μαζί της» (Video)

Άννα Παντζέλη: Δούλεψα ως καθαρίστρια, η μαμά μου έλεγε «μη γίνεις πόρνη και έμπορος ναρκωτικών» (Video)

Λουκία Παπαδάκη: «Η αυγή της ιδιωτικής τηλεόρασης τελείωσε με την έλευση του διαδικτύου» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Αυτά είναι τα 20 μέτρα που εισηγείται η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για τη θωράκιση της κτηνοτροφίας

Key Visual_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ_Μύρισε Χριστούγεννα
ADVERTORIAL

«Μύρισε Χριστούγεννα»… με τη νέα εορταστική καμπάνια της Παπαδοπούλου

isadora-ntak
ADVERTORIAL

Το επιτυχημένο μιούζικαλ «Ιζαντόρα Ντακ» από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 στην ΕΛΣ

tseti_3
ΥΓΕΙΑ

Τιμητικό βραβείο στην Ιουλία Τσέτη για την προσφορά της στην επιστήμη και τον φαρμακευτικό κλάδο

meta 555- new
ΚΟΣΜΟΣ

Meta: Καταδικάστηκε για αθέμιτο ανταγωνισμό στην Ισπανία – Καλείται να καταβάλλει 550 εκατ. ευρώ σε ισπανικά ΜΜΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 16:53
probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Αυτά είναι τα 20 μέτρα που εισηγείται η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για τη θωράκιση της κτηνοτροφίας

Key Visual_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ_Μύρισε Χριστούγεννα
ADVERTORIAL

«Μύρισε Χριστούγεννα»… με τη νέα εορταστική καμπάνια της Παπαδοπούλου

isadora-ntak
ADVERTORIAL

Το επιτυχημένο μιούζικαλ «Ιζαντόρα Ντακ» από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 στην ΕΛΣ

1 / 3