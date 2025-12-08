Αλ Σίσι: Η οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης στην ατζέντα της συνάντησής του με τον Χαφτάρ

Συνάντηση στο Κάιρο είχαν ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, με τον ηγέτη της ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, με αντικείμενο και την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Υποστράτηγος Χασάν Ρασάντ, Επικεφαλής της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου ο Αντιστράτηγος, Σαντάμ Χαλίφα, ο Αναπληρωτής Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, και ο Αντιστράτηγος Χάλεντ Χαλίφα, Αρχηγός του Επιτελείου του Λιβυκού Εθνικού Στρατού.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο της Προεδρίας, Πρέσβη Μοχάμεντ Ελ-Σενάουι, η συνάντηση επιβεβαίωσε το βάθος και τη μοναδικότητα των αιγυπτιακο-λιβυκών σχέσεων.

Από την πλευρά του, ο Στρατάρχης Χάφταρ εξέφρασε την εκτίμησή του για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν η Αίγυπτος και ο Πρόεδρος Αλ-Σίσι στην αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Λιβύη, καθώς και για τη συνεχή υποστήριξη της Αιγύπτου προς τον λιβυκό λαό από την αρχή της κρίσης.

Σύμφωνα με το Ahram Online, ο Χαφτάρ επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του να συνεχίσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή απόψεων με τον Αιγύπτιο πρόεδρο σχετικά με τις εξελίξεις στη Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή.

Ο Ελ-Σενάουι πρόσθεσε ότι ο Ελ-Σίσι επανέλαβε τη στήριξη της Αιγύπτου σε όλες τις πρωτοβουλίες και προσπάθειες για την επίλυση της λιβυκής κρίσης, ιδιαίτερα σε εκείνες που αποσκοπούν στη διεξαγωγή ταυτόχρονων προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών.

Τόνισε τη διαρκή δέσμευση της Αιγύπτου να παρέχει κάθε μορφή στήριξης και βοήθειας στον λιβυκό στρατό και τα εθνικά θεσμικά όργανα, στο πλαίσιο των ιστορικών αδελφικών σχέσεων που συνδέουν τις δύο χώρες και τους λαούς τους.

Η ΑΟΖ Αιγύπτου – Λιβύης στο επίκεντρο

Οι δυο ηγέτες, συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις που σχετίζονται με την οριοθέτηση των κοινών θαλάσσιων συνόρων μεταξύ των δύο χωρών, συμφωνώντας για τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας με τρόπο που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο κρατών χωρίς να προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Ο εκπρόσωπος της αιγυπτιακής προεδρίας σημείωσε ότι η συνάντηση αφορούσε επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και οι δύο χώρες, ειδικά την κατάσταση στο Σουδάν.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για τη σημασία της εντατικοποίησης των περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών για την επίτευξη ειρηνικής διευθέτησης που να διατηρεί τη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν.

Τόνισαν ότι η σταθερότητα του Σουδάν συνδέεται στενά με την εθνική ασφάλεια τόσο της Αιγύπτου όσο και της Λιβύης.

