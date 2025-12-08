Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, ισχυρίζεται ο Σαρκοζί

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί ισχυρίστηκε ότι το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN) της Μαρίν Λεπέν «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία και ότι δεν θα υποστήριζε ένα ενιαίο μέτωπο κομμάτων εναντίον της Λεπέν στις επόμενες εκλογές.

Στο νέο του βιβλίο, γραμμένο σε ένα «μικρό τραπέζι από κόντρα πλακέ» στη φυλακή όπου πρόσφατα εξέτισε 20 ημέρες ποινής για εγκληματική συνωμοσία, ο Σαρκοζί είπε ότι πολλοί από τους πρώην υποστηρικτές του είναι πλέον πιθανοί ψηφοφόροι της Λεπέν και φάνηκε να συμπεριλαμβάνει το RN στο όραμά του για μια ευρεία γαλλική δεξιά.

Η πορεία για την ανοικοδόμηση αυτής της δεξιάς, έγραψε, «μπορεί να είναι μακριά, αλλά είμαι βέβαιος ότι μπορεί να συμβεί μόνο μέσω ενός πνεύματος συγκέντρωσης με την ευρύτερη δυνατή έννοια, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κατακραυγές».

Τα σχόλια του Σαρκοζί στο «Ημερολόγιο ενός Φυλακισμένου» έρχονται καθώς το κόμμα της Λεπέν απευθύνεται σε παραδοσιακούς δεξιούς ψηφοφόρους σε μια προσπάθεια να διευρύνει τη βάση του ενόψει της προεδρικής εκλογής του 2027.

Τα σχόλια αυτά έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με τη στάση του Σαρκοζί απέναντι στην ακροδεξιά όταν κέρδισε την προεδρία το 2007, και την έκκλησή του το 2022 προς τους ψηφοφόρους να υποστηρίξουν τον κεντρώο Εμανουέλ Μακρόν εναντίον της Λεπέν «προς το συμφέρον της Γαλλίας» στις τελευταίες προεδρικές εκλογές.

Στο βιβλίο, το οποίο θα εκδοθεί την Τετάρτη, ο Σαρκοζί περιγράφει λεπτομερώς τον χρόνο που πέρασε στη φυλακή πριν αποφυλακιστεί τον περασμένο μήνα, εν αναμονή της έφεσης κατά της καταδίκης του για σχέδιο απόσπασης κεφαλαίων για την προεκλογική του εκστρατεία από το καθεστώς του εκλιπόντος δικτάτορα της Λίβυης Μουαμάρ Καντάφι.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος είναι ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της σύγχρονης Γαλλίας που φυλακίστηκε, είπε ότι τηλεφώνησε στη Λεπέν για να την ευχαριστήσει για την «θαρραλέα και σαφή» υποστήριξή της προς αυτόν μετά την καταδίκη του.

Είπε ότι το τρέχον «δικαστικό πλαίσιο» ήταν κάτι κοινό με τη Λεπέν. Βρήκε «ιδιαίτερα σοκαριστικό» το γεγονός ότι της απαγορεύτηκε ελευθερία να διεκδικήσει αξίωμα, συμπεριλαμβανομένης της προεδρίας του 2027, αφού κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μεγάλη κλίμακα νωρίτερα φέτος.

Η Λεπέν θα αντιμετωπίσει έφεση τον επόμενο μήνα, η οποία θα καθορίσει εάν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος το 2027 ή εάν ο πρόεδρος του κόμματός της, Ζορντάν Μπαρντελά, θα την αντικαταστήσει.

Ο Σαρκοζί είπε ότι η Λεπέν τον ρώτησε, εάν υπήρχαν πρόωρες εκλογές, αν θα συνδεόταν με το ιστορικό «ρεπουμπλικανικό μέτωπο» των κομμάτων που ενώνονται για να συγκρατήσουν το κόμμα του Λεπέν.

«Η απάντησή μου ήταν σαφής: “Όχι, και επιπλέον, θα ήμουν ανοιχτός και θα έπαιρνα δημόσια θέση για το θέμα όταν ερχόταν η ώρα”, έγραψε ο Σαρκοζί.

Πρόσθεσε ότι ένας από τους στενότερους συμμάχους και βουλευτές της Λεπέν, ο Σεμπαστιάν Σενού, του έγραφε επιστολές υποστήριξης κάθε εβδομάδα στη φυλακή, οι οποίες ήταν «ευαίσθητες, προσωπικές και ανθρώπινες».

Ο Τσαρλς Κούσνερ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γαλλία, ζήτησε επίσης να τον επισκέπτεται στη φυλακή, είπε ο Σαρκοζί.

Ο Κούσνερ, του οποίου ο γιος Τζάρεντ είναι παντρεμένος με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, εξέτισε κάποτε ποινή φυλάκισης στις ΗΠΑ για παράνομες δωρεές στην προεκλογική εκστρατεία και φοροδιαφυγή, μεταξύ άλλων κατηγοριών. Έλαβε προεδρική χάρη από τον Τραμπ το 2020.

Το Reuters ανέφερε ότι, παρόλο που ο Κούσνερ έλαβε άδεια να δει τον Σαρκοζί πίσω από τα κάγκελα, οι δύο άνδρες δεν συναντήθηκαν μέχρι μετά την απελευθέρωσή του.

Ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε στο Reuters ότι ο Κούσνερ «ήθελε να επισκεφθεί τον πρώην πρόεδρο Σαρκοζί από προσωπική συμπόνια και σεβασμό προς τον Σαρκοζί ως πρώην αρχηγό κράτους της Γαλλίας και κάποιον που υπήρξε καλός φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών».

