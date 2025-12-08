search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 21:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 20:36

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, ισχυρίζεται ο Σαρκοζί

08.12.2025 20:36
sarkozy 7765- new

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί ισχυρίστηκε ότι το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN) της Μαρίν Λεπέν «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία και ότι δεν θα υποστήριζε ένα ενιαίο μέτωπο κομμάτων εναντίον της Λεπέν στις επόμενες εκλογές.

Στο νέο του βιβλίο, γραμμένο σε ένα «μικρό τραπέζι από κόντρα πλακέ» στη φυλακή όπου πρόσφατα εξέτισε 20 ημέρες ποινής για εγκληματική συνωμοσία, ο Σαρκοζί είπε ότι πολλοί από τους πρώην υποστηρικτές του είναι πλέον πιθανοί ψηφοφόροι της Λεπέν και φάνηκε να συμπεριλαμβάνει το RN στο όραμά του για μια ευρεία γαλλική δεξιά.

Η πορεία για την ανοικοδόμηση αυτής της δεξιάς, έγραψε, «μπορεί να είναι μακριά, αλλά είμαι βέβαιος ότι μπορεί να συμβεί μόνο μέσω ενός πνεύματος συγκέντρωσης με την ευρύτερη δυνατή έννοια, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κατακραυγές».

Τα σχόλια του Σαρκοζί στο «Ημερολόγιο ενός Φυλακισμένου» έρχονται καθώς το κόμμα της Λεπέν απευθύνεται σε παραδοσιακούς δεξιούς ψηφοφόρους σε μια προσπάθεια να διευρύνει τη βάση του ενόψει της προεδρικής εκλογής του 2027.

Τα σχόλια αυτά έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με τη στάση του Σαρκοζί απέναντι στην ακροδεξιά όταν κέρδισε την προεδρία το 2007, και την έκκλησή του το 2022 προς τους ψηφοφόρους να υποστηρίξουν τον κεντρώο Εμανουέλ Μακρόν εναντίον της Λεπέν «προς το συμφέρον της Γαλλίας» στις τελευταίες προεδρικές εκλογές.

Στο βιβλίο, το οποίο θα εκδοθεί την Τετάρτη, ο Σαρκοζί περιγράφει λεπτομερώς τον χρόνο που πέρασε στη φυλακή πριν αποφυλακιστεί τον περασμένο μήνα, εν αναμονή της έφεσης κατά της καταδίκης του για σχέδιο απόσπασης κεφαλαίων για την προεκλογική του εκστρατεία από το καθεστώς του εκλιπόντος δικτάτορα της Λίβυης Μουαμάρ Καντάφι.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος είναι ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της σύγχρονης Γαλλίας που φυλακίστηκε, είπε ότι τηλεφώνησε στη Λεπέν για να την ευχαριστήσει για την «θαρραλέα και σαφή» υποστήριξή της προς αυτόν μετά την καταδίκη του.

Είπε ότι το τρέχον «δικαστικό πλαίσιο» ήταν κάτι κοινό με τη Λεπέν. Βρήκε «ιδιαίτερα σοκαριστικό» το γεγονός ότι της απαγορεύτηκε ελευθερία να διεκδικήσει αξίωμα, συμπεριλαμβανομένης της προεδρίας του 2027, αφού κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μεγάλη κλίμακα νωρίτερα φέτος.

Η Λεπέν θα αντιμετωπίσει έφεση τον επόμενο μήνα, η οποία θα καθορίσει εάν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος το 2027 ή εάν ο πρόεδρος του κόμματός της, Ζορντάν Μπαρντελά, θα την αντικαταστήσει.

Ο Σαρκοζί είπε ότι η Λεπέν τον ρώτησε, εάν υπήρχαν πρόωρες εκλογές, αν θα συνδεόταν με το ιστορικό «ρεπουμπλικανικό μέτωπο» των κομμάτων που ενώνονται για να συγκρατήσουν το κόμμα του Λεπέν.

«Η απάντησή μου ήταν σαφής: “Όχι, και επιπλέον, θα ήμουν ανοιχτός και θα έπαιρνα δημόσια θέση για το θέμα όταν ερχόταν η ώρα”, έγραψε ο Σαρκοζί.

Πρόσθεσε ότι ένας από τους στενότερους συμμάχους και βουλευτές της Λεπέν, ο Σεμπαστιάν Σενού, του έγραφε επιστολές υποστήριξης κάθε εβδομάδα στη φυλακή, οι οποίες ήταν «ευαίσθητες, προσωπικές και ανθρώπινες».

Ο Τσαρλς Κούσνερ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γαλλία, ζήτησε επίσης να τον επισκέπτεται στη φυλακή, είπε ο Σαρκοζί.

Ο Κούσνερ, του οποίου ο γιος Τζάρεντ είναι παντρεμένος με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, εξέτισε κάποτε ποινή φυλάκισης στις ΗΠΑ για παράνομες δωρεές στην προεκλογική εκστρατεία και φοροδιαφυγή, μεταξύ άλλων κατηγοριών. Έλαβε προεδρική χάρη από τον Τραμπ το 2020.

Το Reuters ανέφερε ότι, παρόλο που ο Κούσνερ έλαβε άδεια να δει τον Σαρκοζί πίσω από τα κάγκελα, οι δύο άνδρες δεν συναντήθηκαν μέχρι μετά την απελευθέρωσή του.

Ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε στο Reuters ότι ο Κούσνερ «ήθελε να επισκεφθεί τον πρώην πρόεδρο Σαρκοζί από προσωπική συμπόνια και σεβασμό προς τον Σαρκοζί ως πρώην αρχηγό κράτους της Γαλλίας και κάποιον που υπήρξε καλός φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Διαβάστε επίσης:

Με χρυσή καρφίτσα αγχόνη στο πέτο εμφανίστηκε στη Βουλή ο Μπεν Γκβιρ για την θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους

Δικαστήριο αθώωσε ακτιβίστριες που είχαν ρίξει μπογιά σε έναν πίνακα του Μονέ

Οργή στην Τουρκία: Έδεσαν μαθητές με αυτισμό στα θρανία σε σχολείο στην Προύσα (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xaftar al sisi kairo 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αλ Σίσι: Η οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης στην ατζέντα της συνάντησής του με τον Χαφτάρ

rania-tzima
MEDIA

Τζίμα για δίωξη για εγκληματική οργάνωση σε αγρότες: «Διαρροή πανικού από το Μαξίμου, θέλουν να τους φοβίσουν»

Di Caprio
LIFESTYLE

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο μοιράζεται τη «φιλοσοφία» του για την ισορροπία μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής ζωής

trump cbs 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Mε τους ιδιοκτήτες του CBS τα έβαλε τώρα ο Τραμπ: Η…  προδότρια με το χαμηλό IQ, που της πήραν συνέντευξη και η… Paramount

paparizoy-new
LIFESTYLE

Εκτός Voice η Έλενα Παπαρίζου μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο – Ποιος θα την αντικαταστήσει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 21:56
xaftar al sisi kairo 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αλ Σίσι: Η οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης στην ατζέντα της συνάντησής του με τον Χαφτάρ

rania-tzima
MEDIA

Τζίμα για δίωξη για εγκληματική οργάνωση σε αγρότες: «Διαρροή πανικού από το Μαξίμου, θέλουν να τους φοβίσουν»

Di Caprio
LIFESTYLE

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο μοιράζεται τη «φιλοσοφία» του για την ισορροπία μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής ζωής

1 / 3