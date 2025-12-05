Το… σπριντ του Μακρόν για να χαιρετήσει Κινέζους πολίτες (Video)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου καταγράφεται το… σπριντ του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να χαιρετήσει από κοντά Κινέζους πολίτες που τον περίμεναν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Κίνα, όπου συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Μάλιστα, ο Κινέζος πρόεδρος συνόδευσε σήμερα, Παρασκευή 5/12, τον πρόεδρο της Γαλλίας σε επίσκεψή του στην πόλη Τσενγκντού, στη νοτιοδυτική επαρχία Σετσουάν, σε μία κίνηση που καταδεικνύει την εστίαση του Πεκίνου στο Παρίσι, καθώς επιδιώκει μεγαλύτερη οικονομική συνεργασία με την ΕΕ.

Πλήθος κόσμου έξω από το πανεπιστήμιο της Σετσουάν για τον Γάλλο πρόεδρο

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Τσενγκντού, ο Γάλλος πρόεδρος βρέθηκε στο πανεπιστήμιο της Σετσουάν, έξω από το οποίο τον περίμενε πλήθος κόσμου, προκειμένου να τον χαιρετήσει.

🇫🇷🇨🇳 EN IMAGES | Emmanuel Macron SPRINTE vers un BAIN DE FOULE de Chinois venus le rencontrer.pic.twitter.com/qY3Jc7SHLU — AlertesInfos (@AlertesInfos) December 5, 2025

Σε clip που κυκλοφόρησε μέσω social media, ο Εμανουέλ Μακρόν καταγράφεται να τρέχει για να παρακάμψει τους άνδρες της κινεζικής ασφάλειας που τον συνόδευαν, προκειμένου να φτάσει κοντά στο πλήθος και να χαιρετήσει τον κόσμο.

Emmanuel Macron court pour contourner le service de sécurité chinois et prend un bain de foule pic.twitter.com/BXdqH4rVQM — BFM (@BFMTV) December 5, 2025

Ο Εμανουέλ Μακρόν ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κίνα με «χαλαρό» τρόπο, με την ατζέντα να περιλαμβάνει επίσκεψη της συζύγου του, Μπριζίτ, σε ερευνητικό κέντρο για πάντα και συνάντηση του ιδίου με έναν αστέρα του πινγκ πονγκ.

