Η Έλεν Μίρεν καταγγέλλει τo Ισραήλ για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» και στηρίζει την επιστροφή του Τομ Χάρντι στο «MobLand»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Έλεν Μίρεν απάντησε σχετικά με μια λεκτική επίθεση εναντίον της στο Λονδίνο από έναν φιλοπαλαιστίνιο ακτιβιστή σχετικά με τις διασυνδέσεις της με το Ισραήλ, που τώρα διερευνάται ως έγκλημα μίσους.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα, η Μίρεν περιέγραψε το άτομο που την αποκάλεσε «Διαβολική Σιωνίστρια σκύλα» ως «λίγο υπερβολικά παθιασμένο ή ίσως ψυχικά όχι αρκετά σταθερό».

«Δεν ξέρω αν διάβασε πράγματα στο Διαδίκτυο ή νόμιζε ότι διάβασε κάτι που δεν είχε διαβάσει, δεν ξέρω», είπε.

Η Μίρεν έχει μακροχρόνιους δεσμούς με το Ισραήλ, καθώς επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη χώρα το 1967 για να εργαστεί στο Κιμπούτς Χαόν στους πρόποδες των Υψιπέδων του Γκολάν, ενώ το 2023 υποδύθηκε την αμφιλεγόμενη Ισραηλινή ηγέτιδα Γκόλντα Μέιρ στην βιογραφική ταινία του Γκάι Νατίβ, «Γκόλντα».

Η ηθοποιός ξεκαθάρισε στην Ταορμίνα ότι, ενώ αγαπούσε πολύ τη χώρα, δεν ενέκρινε τις πρόσφατες πράξεις της εναντίον των Παλαιστινίων.

«Οι δυνάμεις του κακού, εμφανίζονται παντού, έτσι δεν είναι; Ακόμα και σε μια χώρα όπως το Ισραήλ, όπου σκέφτεσαι: “Θεέ μου, αυτό συνέβη σε εσάς ως λαό. Πώς είναι δυνατόν να επαναλάβετε τις πράξεις αυτού που υποστήκατε ως λαός σε έναν άλλο λαό;” Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, λέγεται αυτό», είπε η Μίρεν.

«Έχω τόσο σπουδαίους φίλους στο Ισραήλ, η καλλιτεχνική κοινότητα στο Ισραήλ, η πνευματική κοινότητα στο Ισραήλ είναι τόσο αξιοσημείωτοι άνθρωποι», αντέτεινε η ηθοποιός από την άλλη πλευρά.

Είπε ότι η αγάπη της για τη χώρα ήταν προϊόν της ενηλικίωσής της αμέσως μετά τον πόλεμο.

«Γεννήθηκα στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μεγάλωσα στην Ευρώπη μετά τον Δευτέρο Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε. «Η συνειδητοποίηση στη γενιά των γονιών μου για το τι είχε συμβεί στο Ολοκαύτωμα ήταν τόσο βαθιά, τόσο σημαντική και επομένως για μένα η δημιουργία του Ισραήλ ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή.

«Αν και ίσως έγινε με λάθος τρόπο, στο λάθος μέρος, δεν ξέρω, αλλά κάτι έπρεπε να συμβεί μετά τη φρίκη. Προφανώς έχω πολλούς Εβραίους φίλους, όπως λέμε. Οι δύο πρώτοι μου φίλοι ήταν Εβραίοι. Ένας Γάλλος Εβραίος και ένας Άγγλος Εβραίος», συνέχισε, λέγοντας ότι με τον τελευταίο ταξίδεψε στο Ισραήλ για πρώτη φορά.

«Το είδα από μέσα και είδα κάποια πράγματα που με ενόχλησαν στο Ισραήλ εκείνη την εποχή. Μιλάω για έξι μήνες μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών».

credit: AP

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, βρίσκεται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα φέτος για να παραλάβει το Βραβείο Συνολικού Επιτεύγματος σε μια τελετή με φόντο το αρχαίο ελληνικό αμφιθέατρο την Παρασκευή το βράδυ.

Σε σχέση με μια άλλη πρόσφατη διαμάχη στην επαγγελματική της ζωή, η Μίρεν ανέλυσε επίσης την πρόσφατη αναστάτωση σχετικά με το αν ο Τομ Χάρντι θα επιστρέψει ή όχι στο MobLand, στο οποίο πρωταγωνιστεί επίσης μαζί με τον Πιρς Μπρόσναν.

«Αγαπώ τον Τομ. Νομίζω ότι είναι ο πιο καταπληκτικός ηθοποιός. Πάντα τον αγαπούσα στην οθόνη και διαφορετικοί ηθοποιοί έχουν διαφορετικές διαδικασίες. Έχω μάθει με τα χρόνια ότι κάποιοι άνθρωποι κάνουν τα πράγματα γρήγορα και άλλοι άνθρωποι χρειάζονταν χρόνο», είπε.

«Εφόσον αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη είναι φανταστικό, είμαι απόλυτα ήρεμη με οτιδήποτε, όπως και να φτάσει κάποιος εκεί. Ο Τομ είναι ένα πολύ ξεχωριστό άτομο. Έχει την πιο ευγενική καρδιά και είναι απλός. Νομίζω ότι είναι απολύτως αξιοσημείωτος. Οπότε η υποστήριξή μου προς αυτόν είναι γνήσια και εγκάρδια».

Ερωτηθείσα αν πίστευε ότι ο Χάρντι θα επέστρεφε στη σειρά, η Μίρεν είπε ότι ήλπιζε ότι θα συμβεί.

«Έχουμε επίσης έναν πολύ σπουδαίο συγγραφέα, τον Τζεζ Μπάτεργουορθ, έναν δυνατό, φανταστικό συγγραφέα. Ελπίζω λοιπόν πραγματικά ότι θα συμβεί. Όταν έχεις αυτούς τους πολύ δυνατούς καλλιτέχνες να συνεργάζονται, η δημιουργική διαδικασία είναι πολύ απαιτητική και οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τα εσώψυχά τους να ανατραπούν, όπως λέμε», είπε. «Αλλά ναι, θα προχωρήσουμε και θα γίνει. Θα προχωρήσουμε, σίγουρα, και θα είναι ακόμα καλύτερα».

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